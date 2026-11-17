Cambia la guida tecnica in casa Us Angri 1927 Futsal. La società grigiorossa ha annunciato ufficialmente di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Mister Alberto Cuoco, figura d’esperienza e di grande spessore pronta a portare entusiasmo e determinazione nel gruppo.

La scelta della dirigenza riflette la volontà di dare un’impronta forte e ambiziosa alla stagione in corso. Mister Cuoco raccoglie questa nuova sfida con il massimo della concentrazione e della professionalità, pronto a lavorare a stretto contatto con la squadra per esaltarne le qualità e raggiungere gli obiettivi prefissati.

Dalla società arrivano i più sinceri auguri di buon lavoro al nuovo allenatore, accompagnati dall’auspicio condiviso di vivere un percorso ricco di grandi soddisfazioni, crescita collettiva e prestigiosi successi sportivi.

La squadra è ora pronta a tuffarsi in questa nuova fase sotto la guida di Mister Cuoco, con i tifosi e l’ambiente pronti a sostenere i grigiorossi in ogni battaglia sul campo.