Addio a Giuseppe Lucibelli: Torre Annunziata in lutto per il Dottore,giornalista e scrittore

La comunità di Torre Annunziata piange la scomparsa improvvisa di Giuseppe Lucibelli, venuto a mancare all’età di 64 anni. Cronista attento, scrittore apprezzato e visceralmente legato alla sua terra, Lucibelli lascia la moglie e le sue due amate figlie, oltre a un vuoto incolmabile tra tutti coloro che ne hanno conosciuto il valore umano e professionale. Di Lucibelli inoltre possiamo ricordare anche la professionalità del suo lavoro come di Veterinario, professione che svolgeva in maniera certosina e con grande amore.

Nel corso della sua carriera ha raccontato con passione, rigore e lucidità le dinamiche del territorio, distinguendosi sempre per la sua penna elegante e la profonda sensibilità. Accanto all’attività giornalistica e letteraria, batté forte in lui la passione per i colori biancoscudati: un grandissimo e appassionato tifoso del Savoia, squadra che ha seguito e amato con costante dedizione.

La sua scomparsa improvvisa ha destato profondo cordoglio in città, tra colleghi, amici e la tifoseria oplontina, che in queste ore si stringono attorno ai suoi cari nel ricordo di un uomo che ha saputo lasciare un segno tangibile nella cultura e nell’informazione locale.

La redazione di Magazine Pragma si unisce al dolore della comunità e propone le sue più sentite e sincere condoglianze alla moglie, alle figlie e a tutta la famiglia Lucibelli in questo momento di profondo dolore.