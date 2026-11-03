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Napoli, Varela è l’obiettivo per gennaio: le ultime novità

Ivano Cotticelli
Esultanza Napoli
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Il Napoli avrebbe messo nel mirino Gustavo Varela del Monza in vista della sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira, il club azzurro avrebbe già avviato i primi contatti per valutare un possibile trasferimento a gennaio.

Il Napoli punta Varela

A fare il punto sull’interesse della società partenopea è stato Schira, che attraverso il proprio canale YouTube ha indicato Varela come il principale obiettivo del Napoli per il mercato di gennaio.

La dirigenza azzurra, secondo l’esperto di mercato, sarebbe intenzionata ad accelerare per il calciatore, anche se restano da chiarire i tempi dell’eventuale operazione.

Il futuro di Lucca

Un elemento che potrebbe incidere sulla trattativa riguarda Lucca. Il Napoli starebbe infatti valutando due possibili soluzioni: acquistare Varela lasciandolo al Monza per altri sei mesi oppure portarlo immediatamente in azzurro qualora Lucca dovesse partire.

«Il Napoli su Varela si è già mosso, è l’obiettivo principale per gennaio. È pronto all’assalto. Magari lo lascia per sei mesi al Monza o arriva subito se parte Lucca», ha dichiarato Schira.

Al momento si tratta dunque di un’ipotesi di mercato, senza che sia stata annunciata un’intesa tra le società.

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