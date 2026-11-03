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Napoli, lavori a Posillipo: chiude via del Parco Carelli

Ivano Cotticelli
Foto di archivio
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Modifiche alla circolazione a Posillipo: il Comune di Napoli ha disposto limitazioni al traffico e alla sosta in via del Parco Carelli per consentire alcuni interventi di manutenzione stradale.

I provvedimenti saranno in vigore dal 4 al 20 novembre 2026 e potranno essere prolungati fino al completamento delle esigenze legate ai lavori.

Chi può transitare

Durante il periodo degli interventi sarà istituito il divieto di transito veicolare in via del Parco Carelli.

Sono previste deroghe per i residenti, gli aventi titolo, le forze dell’ordine, i mezzi di polizia e quelli di soccorso.

Dove scatta il divieto

Le limitazioni riguarderanno anche la sosta dei veicoli.

In particolare, sarà vietato parcheggiare nel tratto compreso tra i civici 31/33 e 66 di via del Parco Carelli.

Per le auto lasciate in sosta nell’area interessata è prevista la rimozione forzata.

Le disposizioni resteranno operative fino al 20 novembre e, se necessario, fino a cessate esigenze.

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