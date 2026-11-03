Controlli serrati a Pompei, il Comune investe nella sicurezza

Pompei rafforza la sorveglianza del territorio con nuove fototrappole e un incremento dei controlli della Polizia Locale. Il Comune ha approvato il progetto “Pompei Strade Sicure 2026”, stanziando oltre 211mila euro di fondi comunali per contrastare furti, rapine e abbandono illecito dei rifiuti.

Il piano interesserà sia il centro cittadino sia le zone periferiche, con l’obiettivo di rendere più costante la presenza degli agenti e ampliare il sistema di videosorveglianza.

Nuove fototrappole sul territorio

Uno degli interventi principali riguarda l’installazione di fototrappole ad alta risoluzione, progettate per acquisire immagini anche durante le ore notturne.

Le apparecchiature saranno utilizzate per individuare gli autori di comportamenti illeciti, con particolare attenzione all’abbandono dei rifiuti e agli episodi di microcriminalità.

I primi interventi di installazione partiranno nei prossimi giorni, nelle aree individuate sulla base dei verbali della Polizia Municipale.

Più pattuglie nelle strade

Accanto agli strumenti tecnologici, il progetto prevede un rafforzamento dei servizi della Polizia Locale, guidata dal comandante Gaetano Petrocelli.

Saranno incrementati i pattugliamenti e potenziati i turni di servizio nei punti considerati maggiormente sensibili.

L’amministrazione intende affiancare alla videosorveglianza una presenza più frequente degli agenti, estendendo l’attività di controllo ai diversi quartieri cittadini.

L’investimento del Comune

Il progetto è finanziato interamente attraverso risorse comunali, per un importo superiore a 211mila euro.

Il sindaco Giuseppe Tortora ha spiegato che l’obiettivo è trasformare il controllo del territorio in un’attività continuativa, anziché limitarlo a interventi occasionali.

«Il controllo del territorio deve essere una costante quotidiana e non una misura eccezionale», ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando la scelta dell’amministrazione di destinare risorse proprie al potenziamento della sicurezza.

Tortora ha inoltre ringraziato il comandante Petrocelli e gli operatori della Polizia Locale per l’attività svolta quotidianamente.

Controlli anche nelle periferie

Il piano non riguarderà soltanto le aree centrali di Pompei, ma comprenderà anche le periferie.

L’intenzione dell’amministrazione è garantire una maggiore uniformità dei controlli, intervenendo sia contro i reati predatori sia contro il degrado provocato dallo smaltimento irregolare dei rifiuti.

Con l’avvio delle installazioni e il rafforzamento dei pattugliamenti, il Comune punta a migliorare le condizioni di sicurezza e vivibilità per residenti e visitatori.