Davide Bettella formato extra-large: muro in difesa e sfiorato il goal, la Juve Stabia sorride.

C’è una conferma netta e una costante sensazione di grande maturità attorno alla figura di Davide Bettella. Arrivato a vestire la maglia della Juve Stabia, il difensore classe 2000 sta attraversando un momento d’oro, dimostrandosi non solo un innesto di spessore per la categoria, ma un vero e proprio pilastro su cui la squadra sta costruendo il proprio cammino in Serie B.
L’ennesima conferma è arrivata nella vibrante sfida contro l’Empoli, finita 2-2 dopo novanta minuti intensi. Una partita in cui Bettella si è reso protagonista di una prestazione maiuscola in entrambe le fasi di gioco, a dimostrazione che il suo momento a Castellammare di Stabia non è affatto casuale, ma il frutto di continuità, autorità e grande presenza tattica.
Un punto di riferimento totale: dall’incornata d’attacco al muro difensivo
La gara di Empoli ha messo in mostra l’intero repertorio del centrale gialloblù. Nella prima metà di gara, Bettella ha dimostrato di essere una minaccia costante anche nell’area avversaria: al 18′ è andato vicinissimo al goal personale, scagliando una conclusione a colpo sicuro che ha costretto l’estremo difensore empolese Seghetti a un vero e proprio miracolo d’istinto per salvaguardare il risultato.
Ma è nel momento di massima pressione, quando i punti pesano il doppio, che i grandi difensori fanno la differenza. Nei minuti di pieno recupero, con il punteggio in equilibrio e l’Empoli proiettato in avanti alla ricerca del colpo di grazia, Bettella si è reso protagonista della giocata del match: un salvataggio-partita da applausi aperti in cui ha negato a Biondini il pallone che avrebbe creato problemi seri a Vukovic. Un intervento decisivo che ha cancellato il sogno di gloria avversario e ha blindato un 2-2 preziosissimo.
Casa Juve Stabia: l’ambiente ideale per la consacrazione
Per Bettella il percorso in gialloblù rappresenta la conferma definitiva delle sue qualità. Inserito al centro del progetto tecnico, il difensore ha trovato a Castellammare l’ambiente ideale per esprimere le sue doti:
Impostazione dal basso: Sicurezza palla al piede e tempi di uscita sempre precisi.
Dominio nei duelli: Fisicità, letture d’anticipo e presenza costante sui palloni alti.
Carattere e leadership: Capacità di guidare la linea difensiva anche nei momenti di sofferenza.
Il salvataggio in extremis a Empoli è il ritratto perfetto del suo stato di forma: attenzione dal primo all’ultimo secondo, cattiveria agonistica ed empatia totale con la maglia. Se la Juve Stabia continua a mostrare solidità e carattere sui campi più difficili della Serie B, gran parte del merito va a questo Davide Bettella in versione extra-large.