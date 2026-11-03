Jean-Claude Van Damme è il Colonnello Guile: quando l’eroe d’azione ha salvato Street Fighter

Nel 1994, quando il cinema d’azione viveva la sua età dell’oro, c’era un nome capace di riempire le sale con un solo calcio volante: Jean-Claude Van Damme. All’apice della sua carriera, dopo successi globali come Senza tregua e Timecop, l’attore belga accettò una delle sfide più ambiziose ed esagerate del decennio: vestire i panni del Colonnello William F. Guile nell’adattamento cinematografico di Street Fighter.

Un casting perfetto sulla carta, diventato poi un’icona del cinema camp e d’azione degli anni ’90.

Affidare il ruolo del patriottico ed eccentrico colonnello delle forze speciali americane a un attore europeo dal marcato accento belga fu una scelta audace, ma perfettamente in linea con lo spirito muscolare dell’epoca. Van Damme portò sul grande schermo un Guile carismatico, irriverente e dotato di una presenza scenica travolgente.

Con la sua leggendaria prestanza fisica, l’immancabile canottiera mimetica e un taglio di capelli studiato per ricalcare le linee del videogioco Capcom, JCVD trasformò il personaggio in un concentrato di pura energia da film action anni ’90.

Il discorso alle truppe: un momento diventato di culto

Tra le scene più memorabili dell’intera pellicola spicca senza dubbio il celebre discorso motivazionale che il Colonnello Guile rivolge alle sue truppe prima dell’attacco finale alla fortezza del Generale Bison.

In un momento in cui i superiori gli ordinano la ritirata, Guile prende la parola davanti ai suoi soldati pronunciando frasi entrate di diritto nella storia delle battute cult: dalla promessa di “andare fino a Shadaloo a prendere Bison” alla dichiarazione finale che accende la carica dell’esercito. Una sequenza recitata da Van Damme con un’intensità volutamente teatrale e sopra le righe, diventata negli anni uno dei video più ricondivisi e amati dai fan su internet.

Arti marziali e spettacolarità: il match finale

Sul piano dell’azione, la presenza di Van Damme fu la garanzia di coreografie piene di acrobazie e colpi di scena. Lo scontro finale tra il suo Guile e il Generale Bison (interpretato da Raúl Juliá) rimane il punto culminante del film. Tra calci a giravolta, sospensioni aeree ed esplosioni a catena, Van Damme diede corpo a un combattimento spettacolare che traspose in carne ed ossa lo spirito dei picchiaduro arcade.

Un’icona che resiste al tempo

Oggi, il Colonnello Guile di Jean-Claude Van Damme rappresenta un ricordo indelebile per chiunque sia cresciuto negli anni ’90. La sua interpretazione, ironica e sopra le righe, incarna perfettamente un periodo in cui il cinema non aveva paura di esagerare e divertire, regalandoci un eroe d’azione indimenticabile.