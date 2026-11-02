Calciomercato Virtus Stabia saluta Mister Califano

Calciomercato a casa Virtus Stabia saluta Mister Califano. La nota ufficiale
COMUNICATO UFFICIALE
La Virtus Stabia 1999 comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale con mister Michele Califano.
La società desidera ringraziare il tecnico per il lavoro svolto, la professionalità e l’impegno dimostrati nel corso della sua esperienza alla guida della squadra, augurandogli le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della sua carriera.
Nei prossimi giorni saranno fornite ulteriori comunicazioni in merito alla futura guida tecnica della Virtus Stabia 1999.