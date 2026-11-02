Napoli: controllo elettronico in 3 corsie preferenziali: cosa cambia dal 1° novembre 2026

A Napoli entrano in funzione i nuovi sistemi elettronici per controllare il traffico nelle corsie preferenziali di via Alessandro Volta, via Amerigo Vespucci e via Nuova Marina. Dal 1° novembre 2026 è iniziata una fase sperimentale che durerà fino al 31 dicembre, durante la quale saranno verificati e calibrati i dispositivi di rilevamento delle targhe.

Il provvedimento del Comune punta a tutelare la circolazione dei mezzi pubblici, dei taxi e dei veicoli di emergenza, limitando l’utilizzo delle corsie riservate ai soli soggetti autorizzati.

Due mesi di sperimentazione

La nuova ordinanza introduce il controllo telematico degli accessi lungo tre importanti arterie cittadine.

Il periodo di pre-esercizio, dal 1° novembre al 31 dicembre 2026, servirà a verificare il funzionamento del sistema informatizzato prima della sua piena entrata a regime.

Le telecamere permetteranno di individuare automaticamente le targhe dei veicoli che percorrono le corsie preferenziali, confrontandole con gli elenchi dei mezzi autorizzati.

Chi può transitare

Oltre ai tram e ai mezzi del trasporto pubblico, le corsie potranno essere utilizzate dai veicoli dei Vigili del Fuoco, delle forze dell’ordine e delle Forze Armate, quando impegnati nei rispettivi servizi.

Il transito è consentito anche alle ambulanze e agli altri mezzi di emergenza sanitaria durante lo svolgimento delle loro attività.

Sono inoltre ammessi i veicoli di pubblico servizio, di interesse pubblico o autorizzati attraverso specifici provvedimenti comunali, nel rispetto delle condizioni previste.

Tra le categorie autorizzate rientrano anche i veicoli al servizio delle persone con disabilità, purché muniti di contrassegno valido e utilizzati per le effettive esigenze di mobilità del titolare.

Come richiedere l’autorizzazione

Le targhe dei veicoli autorizzati devono essere preventivamente inserite negli appositi archivi del sistema elettronico.

In attesa dell’attivazione della procedura online sulla piattaforma, le richieste devono essere inviate tramite PEC all’indirizzo corsiepreferenziali@pec.comune.napoli.it.

Per i veicoli al servizio delle persone con disabilità è previsto l’utilizzo del modulo H, disponibile sul sito del Comune di Napoli a partire dal 2 novembre, insieme alla documentazione richiesta.

La registrazione della targa, tuttavia, non autorizza automaticamente qualsiasi utilizzo della corsia: il transito deve essere sempre collegato alle esigenze della persona titolare del contrassegno.

L’obiettivo del Comune

Gli assessori Edoardo Cosenza e Antonio De Iesu hanno spiegato che la regolamentazione mira a migliorare la fluidità della circolazione e a proteggere i mezzi pubblici e i taxi.

I due mesi di sperimentazione serviranno a mettere a punto il sistema automatico di riconoscimento dei veicoli non autorizzati.

L’amministrazione punta così a rendere più regolare il traffico lungo via Volta, via Vespucci e via Nuova Marina, favorendo il passaggio del trasporto pubblico e dei mezzi di soccorso.