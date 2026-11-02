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Porto-Napoli, la guida per la trasferta: punto di ritrovo, metro e norme di sicurezza per i tifosi azzurri

Gianluca Apicella
Diego Armando Maradona
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In vista del match di UEFA Champions League tra FC Porto e SSC Napoli, in programma all’Estádio do Dragão, la società azzurra ha diffuso un comunicato ufficiale contenente le indicazioni di sicurezza e le informazioni utili per i sostenitori in trasferta in Portogallo.

Punto di ritrovo e come raggiungere lo stadio

La Polizia locale ha individuato come punto di incontro ufficiale per la tifoseria partenopea la zona Ribeira, situata nel cuore del centro cittadino. Da qui, per gli spostamenti verso lo stadio tramite la metropolitana, si consiglia la fermata di Trindade, nei pressi di Avenida dos Aliados.

La fermata di arrivo per l’impianto è “Estádio do Dragão”, posizionata nelle immediate vicinanze del settore ospiti.

Accesso allo stadio e servizi

Per accedere all’impianto è raccomandata la massima collaborazione con le forze dell’ordine locali. Ecco le informazioni operative per la serata di gara:

  • Gate d’ingresso dedicati: Settore ospiti raggiungibile dai Gate 19 e 20.

  • Orario di apertura: I cancelli apriranno alle ore 19:00 (due ore prima del fischio d’inizio).

  • Deposito bagagli: Sarà disponibile un servizio gratuito per la custodia dei propri effetti personali all’esterno dell’impianto.

La SSC Napoli invita tutti i sostenitori a prendere visione del regolamento d’uso dello stadio e dell’elenco dei comportamenti e oggetti vietati per garantire il regolare svolgimento della serata.

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