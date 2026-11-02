Verso Porto-Napoli: lavoro sul campo a Torino e tegola difensiva, Di Lorenzo e Olivera rientrano a Napoli

All’indomani della sfida di campionato a Torino, il Napoli ha subito ripreso i lavori con una seduta mattutina per preparare il fondamentale match di UEFA Champions League in programma mercoledì alle 21:00 contro il Porto.
La seduta d’allenamento
Lo staff tecnico ha diviso la squadra in due gruppi:
Titolari di ieri: Lavoro di scarico e recupero per i calciatori scesi in campo dal primo minuto.
Resto del gruppo: Attività atletica e sul campo a pieno regime.
Il punto dall’infermeria
Aggiornamenti importanti arrivano sia dal campo sia dallo staff medico azzurro:
Hojlund e Milinkovic-Savic: Proseguono i rispettivi percorsi di recupero svolgendo lavoro differenziato sul campo.
Di Lorenzo e Olivera: Doppia tegola in difesa. Giovanni Di Lorenzo e Mathias Olivera hanno lasciato il ritiro della squadra e sono rientrati a Napoli per sottoporsi agli esami diagnostici strumentali. Gli accertamenti chiariranno l’entità dei rispettivi problemi fisici e i tempi di recupero in vista dei prossimi impegni.