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Verso Porto-Napoli: lavoro sul campo a Torino e tegola difensiva, Di Lorenzo e Olivera rientrano a Napoli

Gianluca Apicella
Olivera
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All’indomani della sfida di campionato a Torino, il Napoli ha subito ripreso i lavori con una seduta mattutina per preparare il fondamentale match di UEFA Champions League in programma mercoledì alle 21:00 contro il Porto.

La seduta d’allenamento

Lo staff tecnico ha diviso la squadra in due gruppi:

  • Titolari di ieri: Lavoro di scarico e recupero per i calciatori scesi in campo dal primo minuto.

  • Resto del gruppo: Attività atletica e sul campo a pieno regime.

Il punto dall’infermeria

Aggiornamenti importanti arrivano sia dal campo sia dallo staff medico azzurro:

  • Hojlund e Milinkovic-Savic: Proseguono i rispettivi percorsi di recupero svolgendo lavoro differenziato sul campo.

  • Di Lorenzo e Olivera: Doppia tegola in difesa. Giovanni Di Lorenzo e Mathias Olivera hanno lasciato il ritiro della squadra e sono rientrati a Napoli per sottoporsi agli esami diagnostici strumentali. Gli accertamenti chiariranno l’entità dei rispettivi problemi fisici e i tempi di recupero in vista dei prossimi impegni.

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