Puteolana 1902, colpo da novanta in panchina: Giovanni Sannazzaro è il nuovo allenatore granata

La Puteolana 1902 piazza il colpaccio e lancia un segnale chiarissimo a tutto il campionato: il nuovo condottiero della prima squadra è Giovanni Sannazzaro. La società granata si assicura così uno dei tecnici più vincenti ed esperti del panorama calcistico campano, affidando il proprio progetto tecnico a un allenatore abituato a lavorare sotto pressione e per obiettivi di altissimo profilo. Una scelta decisa e ambiziosa per non lasciare nulla di intentato e continuare a crescere, vittoria dopo vittoria.

Un profilo di esperienza e sostanza

Classe 1973, casertano, Sannazzaro vanta un background da vero e proprio uomo di calcio. Prima di sedersi in panchina ha vissuto una carriera importante da centrocampista, vestendo maglie storiche e prestigiose come quelle di Battipagliese, Marsala, Giovani Cardito, Angizia Luco, Casertana e Turris, collezionando 159 presenze e 22 reti nei campionati censiti.

Una volta passato al ruolo di allenatore, Sannazzaro ha subito dimostrato un DNA vincente e una profonda conoscenza del territorio:

Real Acerrana (2023/2024): l’impresa simbolo della sua carriera, con la vittoria del campionato di Eccellenza e lo storico ritorno del club in Serie D dopo ben diciannove anni di assenza.

Real Normanna: un percorso solido caratterizzato prima dalla vittoria del campionato di Promozione e, nella stagione 2025/2026, dal raggiungimento di una preziosa salvezza in Serie D.

Subito al lavoro alla Schiana Arena

Non c’è tempo da perdere in casa granata. Mister Sannazzaro ha già preso contatto con l’ambiente e questa mattina ha diretto la sua prima seduta di allenamento alla Schiana Arena di Pozzuoli.

L’impatto con la nuova realtà sarà immediato: l’esordio ufficiale sulla panchina della Puteolana è infatti in programma già questo mercoledì nella sfida decisiva di Coppa Italia contro il Grazzanise. Al “Conte” si alza il sipario su una nuova era.