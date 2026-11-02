HomeCalcio

Designazioni UEFA: l’inglese Michael Oliver dirigerà Porto-Napoli di Champions League

Gianluca Apicella
Aggiungi come fonte preferita su GoogleSeguici più facilmente nelle notizie consigliate

La UEFA ha reso nota la squadra arbitrale che dirigerà il match valevole per la quarta giornata della League Phase di Champions League tra Porto e Napoli, in programma mercoledì 4 novembre alle ore 21:00 allo stadio Do Dragão.

La direzione dell’incontro è stata affidata al fischietto britannico Michael Oliver. Ad affiancare l’arbitro inglese ci sarà una squadra composta quasi interamente da connazionali:

  • Arbitro: Michael Oliver (ENG)

  • Assistenti: Stuart Burt (ENG) e James Mainwaring (ENG)

  • Quarto Ufficiale: Thomas Bramall (ENG)

  • VAR: Stuart Attwell (ENG)

  • AVAR: Christian Dingert (GER)

Una designazione di primissimo piano per una sfida cruciale del cammino europeo degli azzurri, chiamati a raccogliere punti pesanti nella trasferta portoghese.

Segui Magazine Pragma Resta aggiornato sulle ultime notizie
WhatsApp Instagram Facebook
Articolo precedente
Verso Porto-Napoli: lavoro sul campo a Torino e tegola difensiva, Di Lorenzo e Olivera rientrano a Napoli
Articolo successivo
Porto-Napoli, la guida per la trasferta: punto di ritrovo, metro e norme di sicurezza per i tifosi azzurri

LEGGI ANCHE

Attualità

Scuola, in Campania a rischio 770 posti dal 2027

La Campania potrebbe perdere 770 posti di lavoro nella scuola a partire dall’anno scolastico 2027/2028. È quanto emerge dalle stime della Uil Campania sulle...
Basket

Mehdy Ngouama è un nuovo giocatore a casa Scafati Basket

Colpo di mercato in entrata per la Longobardi Scafati Basket, che si assicura le prestazioni di Mehdy Ngouama. La combo guard francese, classe 1995, approda...
spot_img

ULTIME NOTIZIE

PUBBLICITA