Designazioni UEFA: l’inglese Michael Oliver dirigerà Porto-Napoli di Champions League

La UEFA ha reso nota la squadra arbitrale che dirigerà il match valevole per la quarta giornata della League Phase di Champions League tra Porto e Napoli, in programma mercoledì 4 novembre alle ore 21:00 allo stadio Do Dragão.
La direzione dell’incontro è stata affidata al fischietto britannico Michael Oliver. Ad affiancare l’arbitro inglese ci sarà una squadra composta quasi interamente da connazionali:
Arbitro: Michael Oliver (ENG)
Assistenti: Stuart Burt (ENG) e James Mainwaring (ENG)
Quarto Ufficiale: Thomas Bramall (ENG)
VAR: Stuart Attwell (ENG)
AVAR: Christian Dingert (GER)
Una designazione di primissimo piano per una sfida cruciale del cammino europeo degli azzurri, chiamati a raccogliere punti pesanti nella trasferta portoghese.