Biglietto obbligatorio alla stazione Piazza Garibaldi di Napoli: ecco i nuovi tornelli

Cambiano le modalità di accesso ai binari della stazione ferroviaria di Napoli Piazza Garibaldi. Da ieri, domenica 1° novembre sono entrati in funzione i nuovi tornelli automatici, che consentono il passaggio esclusivamente ai viaggiatori muniti di un biglietto valido.
Il sistema, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), punta a rendere più sicura la stazione e a regolare gli ingressi nelle aree riservate ai passeggeri.
Come accedere ai binari
Per superare i nuovi varchi è necessario avvicinare il proprio titolo di viaggio, cartaceo o digitale, agli appositi lettori.
Una volta verificata la validità del biglietto, il tornello si apre consentendo il passaggio di una persona alla volta.
La procedura è analoga a quella già utilizzata in altri importanti scali ferroviari italiani, tra cui Roma Termini, Milano Centrale e Torino Porta Nuova.
Investimento da tre milioni
Per l’installazione del nuovo sistema di controllo, RFI ha investito oltre 3 milioni di euro.
L’intervento ha previsto la realizzazione di 9 portali, 26 varchi di accesso e 52 lettori destinati alla verifica dei titoli di viaggio.
Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con Polfer, FS Security, FS Technology e Grandi Stazioni Rail.
Più controlli in stazione
L’introduzione dei tornelli risponde all’esigenza di gestire meglio i movimenti dei passeggeri, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore affluenza.
Secondo quanto comunicato dal Gruppo FS, il sistema dovrebbe contribuire anche a contrastare l’evasione tariffaria e a prevenire episodi di microcriminalità, limitando l’accesso all’area dei binari alle persone autorizzate.
Per chi parte dalla stazione di Napoli Piazza Garibaldi, la principale novità è dunque l’obbligo di esibire il biglietto già al momento dell’ingresso nell’area ferroviaria riservata ai viaggiatori.