Mattarella a Napoli il 5 novembre: strade chiuse e divieti

La visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, atteso a Napoli giovedì 5 novembre, comporterà modifiche alla viabilità nel centro cittadino. Il Comune ha disposto la chiusura di un tratto di via Donnaregina e divieti di sosta in diverse strade, con rimozione forzata dei veicoli.

I provvedimenti entreranno in vigore alle ore 00:01 del 5 novembre e resteranno attivi fino al termine delle esigenze di sicurezza legate alla presenza del Capo dello Stato.

Mattarella al Complesso Donnaregina

Il presidente della Repubblica parteciperà all’incontro “Sud Vivo, 20 anni con il Sud”, in programma alle ore 11 presso il Complesso Monumentale Donnaregina.

In vista dell’appuntamento, l’amministrazione comunale ha adottato, su richiesta della Questura, un dispositivo temporaneo per regolare la circolazione e la sosta nelle aree interessate.

Via Donnaregina chiusa al traffico

Il divieto di circolazione riguarderà via Donnaregina, nel tratto compreso tra via Duomo e via Sedil Capuano.

Sono previste deroghe per i mezzi di emergenza e soccorso, delle forze dell’ordine e delle forze armate, oltre che per i veicoli autorizzati all’organizzazione dell’evento.

Potranno transitare anche i residenti e i mezzi al servizio delle persone con disabilità.

Tutte le strade interessate

I divieti di fermata e sosta saranno più estesi e coinvolgeranno diverse strade del centro storico, oltre a un tratto di corso Arnaldo Lucci.

In particolare, non sarà consentito parcheggiare in via Seggio del Popolo, via dei Cimbri e piazzetta Filangieri.

Le restrizioni interesseranno anche via Duomo, nel tratto da piazzetta Filangieri fino al Duomo e, su entrambi i lati, dal Duomo fino a via Foria.

Divieti previsti inoltre in via Donnaregina, tra via Duomo e via Sedil Capuano, e in largo Donnaregina.

In via Settembrini il provvedimento riguarderà entrambi i lati della strada, dal civico 80 fino all’incrocio con via Loffredi. Sarà interessata anche piazza Settembrini.

Infine, il divieto si estenderà a corso Arnaldo Lucci, dall’uscita del Metropark fino a piazza Garibaldi, sul lato della stazione ferroviaria.

Prevista la rimozione forzata

Per tutti i tratti indicati è prevista la rimozione forzata dei veicoli lasciati in violazione dei divieti.

Le limitazioni si applicheranno anche agli stalli normalmente riservati e agli spazi destinati alle operazioni di carico e scarico delle merci.

Chi deve raggiungere il centro storico o la zona della stazione centrale nella giornata di giovedì dovrà quindi tenere conto delle modifiche temporanee, che resteranno operative fino a cessate esigenze.