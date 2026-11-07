Basta un lampo di Sibilli la Juve Stabia batte l’Arezzo

La Juve Stabia vince contro un Arezzo molto generoso. Decide Sibilli

Juve Stabia (4-3-3): Vukovic; Maggioni, Bettella, Bellich, Douglas; Pierobon, Artioli, Battistella; Maistro, Di Nardo, Sibilli. A disposizione: Boer, Ricciardi, Baldi, Patanè, Buglio, Piscopo, Karic, Caccavo, Kumi, Candellone, Fernandes, Gallea. Allenatore: Pietro De Giorgio. Arezzo (4-3-3): Nunziante; Renzi, Illanes, Coppolaro, Righetti; Eklu, Iaccarino, Ionita; Arena, Cerri, Tavernelli. A disposizione: Seculin, Mena, Leone, pattarello, Mancuso, Gilli, Sala, Cagnano, Manes, Ferrari, Cianci, Olivieri. Allenatore: Cristian Bucchi.

Arbitro: Edoardo Mazzoni Manedo di Prato Guardalinee: Lorenzo Giuggioli e Matteo Gentile Quarto ufficiale: Dario Madonia Var: Daniele Rutella Avar: Aleandro Di Paolo

La cronaca della partita

Al pronti via passa subito la Juve Stabia. Primo minuto con fuga di Sibilli che porta le vespe in vantaggio con una bellissima azione personale. Poi subito risposta Arezzo con Renzi che ti testa prova a spaventare Vukovic. Al 12′ Cerri si presenta solo davanti al portiere delle vespe ma spara clamorosamente alto. Pochi giri di lancette e tocca a Ionita che dalla distanza prova a pescare il jolly. La prima frazione vive poi una fase fatta di costrasti e gioco spezzato e per vedere una nuova azione degna di nota bisogna aspettare il minuto 42 quando il solito Cerri in area si gira ma non trova il bersaglio grosso. È l’ultima emozione di un primo tempo molto tirato.

Bucchi nel secondo tempo inserisce Sala e Cagnano al posto di Righetti e Eklu. Al 55′ grossa occasione Arezzo con un tiro di Tavernelli con Vukovic che para con l’aiuto del legno. De Giorgio corre ai ripari e lancia in campo Karic e Patanè per Maistro e Battistella. Al 61′ torna a farsi pericolosa la Juve Stabia con un tacco di Douglas e la palla che bacia il palo, sulla carambola ci prova Patanè ma la difesa ospite si salva. Ancora cambi con Pattarello e Cianci in campo per Cerri e Arena. Al 70′ bel cross di Patanè palla a Karic palla alta. Ancora Patanè pochi secondi dopo protagonista con Nunziante che fa la paratissima. Olivieri in campo per Tavernelli è l’ultima mossa di Bucchi. Entrano Candellone e Sana Ferdandes per Di Nardo e Sibilli. Al minuto 86 è Sala dalla distanza a sfiorare il Goal del pareggio. Arezzo preme e su una mischia sbuca una sassata dove Vukovic fa la paratissima. Il tiro è stato di Renzi . Nel frattempo era entrato anche Baldi per Pierobon. Finisce con la vittoria della Juve Stabia ma l’Arezzo esce a testa altissima dall’ incontro.