Napoli City Half Marathon 2027 entra nel circuito SuperHalfs Europa

La Coelmo Napoli City Half Marathon entra nel nuovo circuito internazionale SuperHalfs Europa, che riunisce sei importanti mezze maratone del continente. La gara partenopea, in programma domenica 21 febbraio 2027, sarà la prima tappa della nuova serie, e affiancherà gli appuntamenti di Varsavia, Belgrado, Vienna, Riga e Stoccolma.

L’annuncio è arrivato ieri, 6 novembre, a Porto e rappresenta un nuovo riconoscimento per la manifestazione organizzata da Napoli Running, con il patrocinio del Comune di Napoli.

Napoli tra sei città europee

Il circuito SuperHalfs Europa nasce dall’esperienza della serie originale, ora denominata SuperHalfs Originals, che comprende le mezze maratone di Lisbona, Praga, Berlino, Copenaghen, Cardiff e Valencia.

Con la nuova iniziativa, i runner potranno affrontare due circuiti distinti, ciascuno composto da sei gare, completandoli anche in parallelo e senza un ordine prestabilito.

Per ogni serie è prevista una SuperMedal, il riconoscimento destinato a chi completa tutte le prove del rispettivo circuito.

La soddisfazione di Napoli Running

Per Carlo Capalbo, presidente di Napoli Running, l’ingresso nel circuito rappresenta un risultato importante nel percorso di crescita della manifestazione.

«L’ingresso in SuperHalfs Europa rappresenta il coronamento di un percorso partito da lontano e costruito con il lavoro, la passione e la credibilità conquistata sul campo», ha dichiarato Capalbo.

Il presidente ha sottolineato come Napoli possa oggi confrontarsi con manifestazioni internazionali dalla storia più lunga, grazie anche al contributo degli organizzatori e degli atleti che hanno sostenuto la gara negli anni.

Una gara sempre più internazionale

La Napoli City Half Marathon possiede già la certificazione World Athletics Label Road Races e richiama partecipanti provenienti da circa 90 Paesi.

Secondo i dati diffusi dagli organizzatori, il 60% dei podisti arriva da fuori regione, a conferma della capacità della manifestazione di attirare atleti e visitatori.

La gara conta oltre 10mila partecipanti e si distingue anche per le prestazioni cronometriche ottenute sul percorso napoletano.

Tra i risultati più significativi figurano il tempo di 59’01” di Yeman Crippa e quello di 1h08’27” di Sofiia Yaremchuk, riferimenti della mezza maratona italiana.

Il valore per Napoli

L’ingresso nel circuito europeo rappresenta anche un’opportunità di promozione per il territorio.

Il sindaco Gaetano Manfredi ha evidenziato come la presenza di Napoli tra le città del circuito rafforzi il ruolo internazionale della città, anche attraverso la capacità di ospitare grandi manifestazioni sportive.

Per Sasho Belovski, amministratore delegato di SuperHalfs, il progetto punta invece a offrire ai partecipanti un’esperienza che unisca la corsa alla scoperta di nuove destinazioni.

Appuntamento al 21 febbraio

La quattordicesima edizione della Coelmo Napoli City Half Marathon si svolgerà domenica 21 febbraio 2027, con partenza del percorso dalla zona della Mostra d’Oltremare e passaggio sul lungomare cittadino.

L’organizzazione punta a raggiungere 12mila partecipanti, numero che rappresenta anche il limite massimo previsto per le iscrizioni, già aperte.

Sarà Napoli, dunque, ad aprire ufficialmente la prima stagione di SuperHalfs Europa, portando la corsa partenopea in una nuova dimensione internazionale.