Castellammare, la Pro Loco incontra il commissario Caputo

Un confronto dedicato alla promozione turistica di Castellammare di Stabia e alle opportunità di valorizzazione del territorio. I vertici della Pro Loco cittadina, guidati dal presidente Luigi Coppola, sono stati ricevuti a Palazzo Farnese dal commissario straordinario Dario Caputo.

L’incontro si è svolto in un clima di cordialità e ha fatto emergere una volontà condivisa di collaborazione per sostenere la crescita turistica della città.

Cresce l’interesse per Castellammare

Nel corso del colloquio, il presidente Luigi Coppola ha evidenziato il crescente interesse di buyer e tour operator nazionali e internazionali nei confronti di Castellammare di Stabia.

Un’attenzione che, secondo il presidente della Pro Loco, conferma l’attrattività della città, conosciuta e apprezzata per il patrimonio storico, le bellezze del territorio e le antiche tradizioni.

Coppola ha inoltre sottolineato come l’attività di promozione portata avanti dall’associazione stia contribuendo, nel tempo, a favorire una maggiore presenza di visitatori e soggiorni più lunghi.

La promozione a Paestum

Tra gli argomenti affrontati anche la recente partecipazione della Pro Loco alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, svoltasi presso il NEXT di Paestum.

Il presidente ha richiamato il lavoro svolto durante la manifestazione, considerata un’importante occasione per promuovere Castellammare presso gli operatori del settore turistico.

L’impegno dell’associazione punta a valorizzare le risorse della città e a rafforzarne la conoscenza anche al di fuori dei confini regionali.

Collaborazione per il turismo

L’incontro tra i rappresentanti della Pro Loco e il commissario straordinario Dario Caputo si è concluso con una convergenza di intenti e la disponibilità a sviluppare una collaborazione tra le parti.

Al centro del confronto, dunque, la volontà di proseguire il lavoro di promozione territoriale e sostenere le opportunità offerte dal turismo per Castellammare di Stabia.