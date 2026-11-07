HomeCittàCastellammare di Stabia

Castellammare, la Pro Loco incontra il commissario Caputo

Ivano Cotticelli
Aggiungi come fonte preferita su GoogleSeguici più facilmente nelle notizie consigliate

Un confronto dedicato alla promozione turistica di Castellammare di Stabia e alle opportunità di valorizzazione del territorio. I vertici della Pro Loco cittadina, guidati dal presidente Luigi Coppola, sono stati ricevuti a Palazzo Farnese dal commissario straordinario Dario Caputo.

L’incontro si è svolto in un clima di cordialità e ha fatto emergere una volontà condivisa di collaborazione per sostenere la crescita turistica della città.

Cresce l’interesse per Castellammare

Nel corso del colloquio, il presidente Luigi Coppola ha evidenziato il crescente interesse di buyer e tour operator nazionali e internazionali nei confronti di Castellammare di Stabia.

Un’attenzione che, secondo il presidente della Pro Loco, conferma l’attrattività della città, conosciuta e apprezzata per il patrimonio storico, le bellezze del territorio e le antiche tradizioni.

Coppola ha inoltre sottolineato come l’attività di promozione portata avanti dall’associazione stia contribuendo, nel tempo, a favorire una maggiore presenza di visitatori e soggiorni più lunghi.

La promozione a Paestum

Tra gli argomenti affrontati anche la recente partecipazione della Pro Loco alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, svoltasi presso il NEXT di Paestum.

Il presidente ha richiamato il lavoro svolto durante la manifestazione, considerata un’importante occasione per promuovere Castellammare presso gli operatori del settore turistico.

L’impegno dell’associazione punta a valorizzare le risorse della città e a rafforzarne la conoscenza anche al di fuori dei confini regionali.

Collaborazione per il turismo

L’incontro tra i rappresentanti della Pro Loco e il commissario straordinario Dario Caputo si è concluso con una convergenza di intenti e la disponibilità a sviluppare una collaborazione tra le parti.

Al centro del confronto, dunque, la volontà di proseguire il lavoro di promozione territoriale e sostenere le opportunità offerte dal turismo per Castellammare di Stabia.

Segui Magazine Pragma Resta aggiornato sulle ultime notizie
WhatsApp Instagram Facebook
Articolo precedente
Napoli City Half Marathon 2027 entra nel circuito SuperHalfs Europa
Articolo successivo
Assane Diop: ritratto del ladro gentiluomo che ha conquistato il mondo

LEGGI ANCHE

Calcio

Sibilli trascina la Juve Stabia: «Vittoria di sofferenza, orgoglioso del gruppo»

Un avvio lampo e una prestazione di puro sacrificio. È la Juve Stabia di Giuseppe Sibilli a festeggiare al triplice fischio del match disputato...
Calcio

Cristian Bucchi nel post gara di Juve Stabia – Arezzo 1-0

Parla Mister Bucchi nella sala stampa del Romeo Menti al termine di Juve Stabia - Arezzo "Non avremmo meritato di perdere. Dovevamo essere più bravi...
spot_img

ULTIME NOTIZIE

PUBBLICITA