Il Maresca di Torre del Greco si rinnova: 22 nuovi posti letto e terapia intensiva per la prima volta

L’ospedale Maresca di Torre del Greco amplia la propria offerta sanitaria con l’inaugurazione dei nuovi reparti di ortopedia e traumatologia e chirurgia generale e d’urgenza. Sono 22 i posti letto disponibili, ai quali si aggiungono due postazioni di terapia intensiva, una novità per il presidio ospedaliero di via Montedoro.

A inaugurare i reparti è stato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, insieme alla presidente della commissione regionale Sanità, Loredana Raia, e al direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo.

L’intervento di riqualificazione del padiglione principale ha richiesto un investimento di quasi due milioni di euro.

I nuovi reparti ospedalieri

Le nuove strutture si trovano al quarto piano del padiglione principale, rinnovato per migliorare l’assistenza ai pazienti e le condizioni di accoglienza.

Dei 22 posti letto, 13 sono destinati al reparto di ortopedia e traumatologia, diretto da Rosaria Salvati, mentre gli altri nove appartengono alla chirurgia generale e d’urgenza, guidata da Alberto Vitale.

Le camere, singole e multiple, sono dotate di servizi igienici e di spazi più funzionali anche per i familiari e i visitatori.

Tra le principali novità figura l’introduzione della terapia intensiva, finora assente al Maresca. Le due postazioni previste saranno attivate dagli anestesisti in caso di necessità.

Gli obiettivi della Regione

Durante l’inaugurazione, il presidente Roberto Fico ha sottolineato l’importanza del potenziamento della sanità pubblica per Torre del Greco e per l’intera area vesuviana.

«Il lavoro che si sta facendo qui servirà anche ad abbattere le liste d’attesa e a cercare di bloccare la migrazione sanitaria», ha dichiarato il governatore, evidenziando l’obiettivo di garantire maggiori servizi ai cittadini.

La presidente della commissione Sanità, Loredana Raia, ha indicato tra le prospettive future il raggiungimento di 100 posti letto e il rafforzamento della riabilitazione.

Si tratta di obiettivi di sviluppo del presidio, distinti dai posti letto attualmente disponibili nei due reparti inaugurati.

Previsti nuovi interventi sanitari

Il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo, ha definito l’apertura dei reparti un impegno mantenuto nei confronti dei cittadini, ribadendo la necessità di migliorare l’offerta sanitaria e la presa in carico dei pazienti.

Soddisfazione anche da parte del sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, che ha parlato di una nuova fase per l’ospedale dopo anni di difficoltà.

«Oggi vediamo di nuovo la luce», ha commentato il primo cittadino, annunciando che a breve inizieranno ulteriori lavori per il potenziamento del reparto di riabilitazione.

L’inaugurazione rappresenta così un primo risultato concreto nel percorso di rilancio del Maresca, con l’obiettivo di rafforzare progressivamente i servizi sanitari a disposizione della popolazione di Torre del Greco e dell’area vesuviana.