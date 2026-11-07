Dove vedere Napoli-Lazio in TV e streaming: le informazioni sul big match

La gara tra Napoli e Lazio, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A, rappresenta uno dei piatti forti del prossimo fine settimana calcistico. Per tutti i tifosi e gli appassionati che non sono riusciti a strappare un biglietto per assistere alla sfida dal vivo allo stadio “Diego Armando Maradona”, l’appuntamento sarà rigorosamente in televisione o in streaming.

Ecco tutto quello che c’è da sapere per non perdersi un minuto del match:

I dettagli della partita

Evento: Napoli-Lazio (11ª giornata di Serie A Enilive)

Data: Domenica 8 novembre 2026

Orario: 12:30

Dove vederla in TV e in streaming

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN.

Sarà possibile seguire l’incontro collegandosi alla piattaforma tramite smart TV, oppure utilizzando dispositivi di streaming come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, Apple TV o console di gioco. L’applicazione è inoltre accessibile da pc, smartphone e tablet.