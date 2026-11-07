Gattuso torna da capolista con la Lazio, il Napoli si affida al motore McTominay per cancellare le amarezze e ripartire

Un mezzogiorno che promette scintille e alta tensione emotiva. Domenica, alle ore 12:30, lo Stadio Diego Armando Maradona si trasforma nel teatro di una sfida ricca di significati. La Serie A manda in scena Napoli-Lazio, un match che mette di fronte la capolista biancoceleste e una formazione partenopea chiamata a una reazione d’orgoglio.

IL RITORNO DI GATTUSO A FUORIGROTTA

L’impianto di Fuorigrotta si prepara a riabbracciare Gennaro Gattuso. “Ringhio”, che all’ombra del Vesuvio ha lasciato il segno sollevando la Coppa Italia nel 2020, si presenta questa volta da avversario dal punto più alto della classifica: alla guida di una Lazio solida, grintosa e prima in graduatoria.

Per Gattuso si tratta di un ritorno denso di ricordi, ma anche della prova del nove per misurare le reali ambizioni del suo gruppo in uno dei campi più difficili d’Italia.

NAPOLI CHIAMATO AL RISCATTO

Di contro, per il Napoli l’appuntamento domenicale ha i contorni del dentro o fuori emotivo. Le recenti battute d’arresto maturate contro la Juventus e nell’impegno europeo contro il Porto impongono una svolta immediata. Per gli azzurri servono i tre punti, non soltanto per accorciare le distanze e risalire la china in classifica, ma soprattutto per scacciare la crisi, restituire morale all’ambiente e ritrovare la propria identità.

MCTOMINAY, IL MOTORE PER LA SVOLTA

Per scardinare l’organizzazione della capolista e ritrovare il successo, il Napoli sa di potersi aggrappare al suo uomo guida: Scott McTominay. Lo scozzese si è affermato come il vero e proprio motore della squadra, il polmone e l’anima tattica capace di trascinare i compagni nei momenti di maggiore difficoltà.

Già protagonista assoluto e autore di reti pesanti nelle sfide contro Bodø, Roma e Porto, lo scozzese rappresenta il fuoriclasse a cui la piazza chiede la scossa decisiva. Sarà la sua fisicità unita al fiuto per l’inserimento la chiave di volta per spezzare l’equilibrio e superare la Lazio di Gattuso.

Al Maradona va in scena un mezzogiorno di fuoco: il Napoli chiama a raccolta i suoi tifosi e si affida al gigante scozzese per far ripartire la propria stagione.