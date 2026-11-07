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Gattuso torna da capolista con la Lazio: il Napoli cerca la scossa dopo i KO con Juve e Porto

Gianluca Apicella
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Non sarà mai una partita come le altre per Gennaro Gattuso. Domenica alle 12:30, il tecnico calabrese valicherà il tunnel dello Stadio Diego Armando Maradona respirando un mix unico di nostalgia, rispetto e ferocissima determinazione agonistica. Per la prima volta, “Ringhio” ritrova il suo vecchio pubblico nei panni dell’avversario più pericoloso: la guida della Lazio capolista.

Il Passato in Azzurro: la Coppa Italia e le Ferite del Finale

Il legame tra Gattuso e la città partenopea affonda le radici in un periodo intenso e complesso (dicembre 2019 – maggio 2021).

  • La notte di Roma: Rino fu l’uomo capace di rialzare un Napoli ferito dopo l’ammutinamento dell’era Ancelotti, guidando gli azzurri alla conquista della Coppa Italia 2020 in finale contro la Juventus.

  • L’amarezza contro il Verona: La sua avventura si chiuse però con l’infausto pareggio contro il Verona all’ultima giornata, che costò la qualificazione in Champions League e portò all’addio separato in casa con la società.

  • Il testimone al Terzo Scudetto: Da quell’addio nacque poi il ciclo di Luciano Spalletti, capace di portare a Napoli lo storico Terzo Scudetto prima di passare alla Juventus.

La Rivincita Biancoceleste: il Marchio di Ringhio in Vetta

Oggi Gattuso si presenta a Fuorigrotta forte di una vera e propria rinascita professionale. Presa in mano la Lazio tra lo scetticismo generale dopo la parentesi in Nazionale, l’allenatore ha costruito una macchina solida, grintosa e incredibilmente efficace, capace di prendersi il primato solitario in Serie A dopo le prime dieci giornate.

Per Rino, la sfida del Maradona rappresenta la prova del nove: dimostrare che il suo primato non è casuale e fare uno sgarbo decisivo al proprio passato.

Un Napoli Ferito Cerca l’Impresa

Se la Lazio viaggia sulle ali dell’entusiasmo, per il Napoli l’incrocio con l’ex mister ha i contorni dell’ultima chiamata per la stagione:

  • Cancellare i KO: Gli azzurri arrivano dal momento più buio del loro avvio di stagione, appesantiti dalle dolorose sconfitte consecutive contro la Juventus (guidata proprio dall’altro grande ex Spalletti) e in Europa contro il Porto.

  • Servono 3 punti per risalire: Per il Napoli non si tratta solo di fermare la capolista, ma di riaprire una classifica deludente e ritrovare un’identità smarrita.

Domenica alle 12:30 non ci sarà spazio per i sentimentalismi: Fuorigrotta si prepara ad accogliere il suo passato, ma la Lazio di Gattuso arriva a Napoli per prendersi tutto.

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