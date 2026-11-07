Gattuso torna da capolista con la Lazio: il Napoli cerca la scossa dopo i KO con Juve e Porto

Non sarà mai una partita come le altre per Gennaro Gattuso. Domenica alle 12:30, il tecnico calabrese valicherà il tunnel dello Stadio Diego Armando Maradona respirando un mix unico di nostalgia, rispetto e ferocissima determinazione agonistica. Per la prima volta, “Ringhio” ritrova il suo vecchio pubblico nei panni dell’avversario più pericoloso: la guida della Lazio capolista.

Il Passato in Azzurro: la Coppa Italia e le Ferite del Finale

Il legame tra Gattuso e la città partenopea affonda le radici in un periodo intenso e complesso (dicembre 2019 – maggio 2021).

La notte di Roma : Rino fu l’uomo capace di rialzare un Napoli ferito dopo l’ammutinamento dell’era Ancelotti, guidando gli azzurri alla conquista della Coppa Italia 2020 in finale contro la Juventus.

L’amarezza contro il Verona : La sua avventura si chiuse però con l’infausto pareggio contro il Verona all’ultima giornata, che costò la qualificazione in Champions League e portò all’addio separato in casa con la società.

Il testimone al Terzo Scudetto: Da quell’addio nacque poi il ciclo di Luciano Spalletti, capace di portare a Napoli lo storico Terzo Scudetto prima di passare alla Juventus.

La Rivincita Biancoceleste: il Marchio di Ringhio in Vetta

Oggi Gattuso si presenta a Fuorigrotta forte di una vera e propria rinascita professionale. Presa in mano la Lazio tra lo scetticismo generale dopo la parentesi in Nazionale, l’allenatore ha costruito una macchina solida, grintosa e incredibilmente efficace, capace di prendersi il primato solitario in Serie A dopo le prime dieci giornate.

Per Rino, la sfida del Maradona rappresenta la prova del nove: dimostrare che il suo primato non è casuale e fare uno sgarbo decisivo al proprio passato.

Un Napoli Ferito Cerca l’Impresa

Se la Lazio viaggia sulle ali dell’entusiasmo, per il Napoli l’incrocio con l’ex mister ha i contorni dell’ultima chiamata per la stagione:

Cancellare i KO : Gli azzurri arrivano dal momento più buio del loro avvio di stagione, appesantiti dalle dolorose sconfitte consecutive contro la Juventus (guidata proprio dall’altro grande ex Spalletti) e in Europa contro il Porto .

Servono 3 punti per risalire: Per il Napoli non si tratta solo di fermare la capolista, ma di riaprire una classifica deludente e ritrovare un’identità smarrita.

Domenica alle 12:30 non ci sarà spazio per i sentimentalismi: Fuorigrotta si prepara ad accogliere il suo passato, ma la Lazio di Gattuso arriva a Napoli per prendersi tutto.