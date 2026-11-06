Castellammare, rubata una lapide al cimitero comunale

Un nuovo episodio denunciato ai carabinieri riguarda il cimitero comunale di Castellammare di Stabia. Questa mattina, presso la locale Stazione dell’Arma, è stato segnalato il furto di una lapide collocata davanti a un loculo, acquistato nel 2016.
Sono in corso le indagini per individuare i responsabili e chiarire le circostanze dell’accaduto.
La denuncia ai carabinieri
La lapide sottratta si trovava davanti a un loculo del cimitero cittadino. Il furto è stato formalmente denunciato questa mattina alla Stazione Carabinieri di Castellammare di Stabia.
Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle modalità con cui sarebbe avvenuta la sottrazione. Gli accertamenti sono in corso per risalire agli autori.
Un altro caso recente
La denuncia arriva a pochi giorni da un’altra vicenda segnalata sempre nel cimitero di Castellammare di Stabia.
Una donna di 43 anni si era rivolta ai carabinieri dopo aver scoperto che un loculo, da lei regolarmente acquistato anni prima, risultava occupato da un’altra salma.
Sulla lapide in marmo erano riportati i dati di una donna nata nel 1938 e deceduta il 4 dicembre 2025.
Si tratta di due episodi distinti, per i quali non risultano elementi che consentano di ipotizzare un collegamento.