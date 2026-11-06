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Lupin la quarta stagione: dopo il carcere spunta una figlia segreta ed è subito resa dei conti

Gianluca Apicella
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La storia di Assane Diop si arricchisce di un nuovo ed esplosivo capitolo narrativo. Trascorsi quattro anni di reclusione, il ladro gentiluomo si trova a un passo dalla scarcerazione anticipata, pronto a lasciarsi il passato alle spalle per riabbracciare il figlio Raoul e iniziare finalmente una nuova vita. Ma quando la libertà sembra a portata di mano, l’ombra di un emulo costringe Assane a rimettersi in gioco.

La rivelazione: Adele, la figlia segreta dei Pellegrini

A guidare le azioni dell’imitatore non c’è un nemico qualunque, bensì una giovane donna di nome Adele. La scioccante verità non tarda a emergere: Adele è la figlia naturale di Assane e Juliette Pellegrini. Strappata alla madre appena nata per volontà di Hubert Pellegrini ed evitare così uno scandalo mediatico, la ragazza è cresciuta fino a seguire le orme del padre biologico, dimostrando un ingegno pari a quello di Diop.

Gelosie in famiglia e nuovi intrecci amorosi

L’avvicinamento improvviso tra Assane e la ritrovata figlia innesca una serie di cortocircuiti personali e familiari ad altissima tensione:

  • Il risentimento di Raoul: l’ingresso in scena di Adele provoca la forte gelosia del ragazzo, anch’esso desideroso di seguire le orme paterne e di affermarsi agli occhi di Assane.

  • Segreti e tradimenti: l’equilibrio degli affetti viene scosso dalla relazione segreta nata tra Claire e Benjamin, uno sviluppo inatteso che ridisegna le dinamiche tra i protagonisti storici.

L’ombra dei Pellegrini e l’enigma dei Guardiani

A complicare ulteriormente il quadro si inserisce l’immancabile interferenza della famiglia Pellegrini, con il padre e la figlia di nuovo pronti a condizionare gli eventi. Ma la minaccia più grande è rappresentata dai Guardiani, un misterioso ed enigmatico gruppo incaricato di proteggere un inestimabile tesoro al quale la stessa Adele sta dando la caccia.

Per Assane si apre così una sfida complessa e personale, in cui dovrà bilanciare la protezione dei suoi figli con un’ultima grande impresa.

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