Campania, allerta meteo gialla fino a sabato 7 novembre: chiusi parchi e spiagge a Castellammare

Scatta una nuova fase di avverse condizioni meteorologiche sulla regione. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo, valido dalle ore 13:00 di oggi, venerdì 6 novembre, fino alle ore 10:00 di domani, sabato 7 novembre.

L’avviso riguarda la quasi totalità del territorio regionale, ad esclusione delle zone 2 (Alto Volturno e Matese), 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro).

Le previsioni e i rischi per il territorio

Sulle aree interessate si prevedono precipitazioni sparse che a scala locale potraanno assumere carattere di forte intensità. Gli esperti segnalano un concreto rischio idrogeologico localizzato con possibili impatti al suolo, tra cui:

Allagamenti di locali interrati e sottostanti al livello stradale.

Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con possibili fenomeni di esondazione.

Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e ruscellamenti.

Caduta massi e smottamenti in più punti del territorio.

A destare particolare attenzione è anche la marcata fragilità dei suoli, in molti casi ulteriormente compromessa dagli incendi che hanno colpito la regione nei mesi scorsi, aumentando il pericolo di frane e scivolamenti di terra.

Le disposizioni a Castellammare di Stabia

In ottemperanza all’avviso regionale e per garantire la tutela dell’incolumità pubblica, a Castellammare di Stabia sono state adottate immediate misure precauzionali:

Chiusura dei parchi urbani: resteranno interdetti al pubblico il Parco Urbano delle Antiche Terme, il Parco di Villa Gabola e tutti gli altri parchi cittadini.

Accesso al litorale: vietato l’ingresso e lo stazionamento su tutte le spiagge pubbliche cittadine.

La Protezione Civile raccomanda alle autorità locali e ai cittadini di prestare la massima attenzione e di attenersi alle norme di prudenza durante tutto l’arco di validità dell’allerta.