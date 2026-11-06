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Campania, allerta meteo gialla fino a sabato 7 novembre: chiusi parchi e spiagge a Castellammare

Gianluca Apicella
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Scatta una nuova fase di avverse condizioni meteorologiche sulla regione. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo, valido dalle ore 13:00 di oggi, venerdì 6 novembre, fino alle ore 10:00 di domani, sabato 7 novembre.

L’avviso riguarda la quasi totalità del territorio regionale, ad esclusione delle zone 2 (Alto Volturno e Matese), 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro).

Le previsioni e i rischi per il territorio

Sulle aree interessate si prevedono precipitazioni sparse che a scala locale potraanno assumere carattere di forte intensità. Gli esperti segnalano un concreto rischio idrogeologico localizzato con possibili impatti al suolo, tra cui:

  • Allagamenti di locali interrati e sottostanti al livello stradale.

  • Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con possibili fenomeni di esondazione.

  • Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e ruscellamenti.

  • Caduta massi e smottamenti in più punti del territorio.

A destare particolare attenzione è anche la marcata fragilità dei suoli, in molti casi ulteriormente compromessa dagli incendi che hanno colpito la regione nei mesi scorsi, aumentando il pericolo di frane e scivolamenti di terra.

Le disposizioni a Castellammare di Stabia

In ottemperanza all’avviso regionale e per garantire la tutela dell’incolumità pubblica, a Castellammare di Stabia sono state adottate immediate misure precauzionali:

  • Chiusura dei parchi urbani: resteranno interdetti al pubblico il Parco Urbano delle Antiche Terme, il Parco di Villa Gabola e tutti gli altri parchi cittadini.

  • Accesso al litorale: vietato l’ingresso e lo stazionamento su tutte le spiagge pubbliche cittadine.

La Protezione Civile raccomanda alle autorità locali e ai cittadini di prestare la massima attenzione e di attenersi alle norme di prudenza durante tutto l’arco di validità dell’allerta.

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