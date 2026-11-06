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Napoli-Lazio: le probabili formazioni della sfida al Maradona

Gianluca Apicella
Hojlund
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Grande attesa al “Maradona” per la sfida tra Napoli e Lazio. Massimiliano Allegri e Gennaro Gattuso affilano le armi per un match che promette spettacolo ed intensità tattica. Di seguito l’analisi dei possibili schieramenti iniziali e la squadra arbitrale designata per l’incontro. Massimiliano Allegri si affida al 3-5-1-1 proteggendo i pali con Meret. Nel trio difensivo agiscono Beukema e Rafa Marín ai lati di Rrahmani. Politano e Olivera presidieranno le corsie esterne, mentre la diga centrale sarà composta da Anguissa, Gilmour e McTominay. In avanti, De Bruyne agirà tra le linee per innescare l’unica punta Højlund.

Risponde Gennaro Gattuso con un dinamico 4-3-3. Tra i pali c’è Mandas, schermato dalla coppia centrale Šutalo-Provstgaard e dai terzini Floriani e Nuno Tavares. In mediana spazio al trio formato da Frattesi, Belahyane e Taylor. Tridente d’attacco guidato da Pinamonti nel ruolo di centravanti, affiancato da Isaksen e Noslin

Napoli-Lazio: le probabili formazioni

NAPOLI (3-5-1-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Olivera; De Bruyne; Hojlund. Allenatore: Allegri.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. Allenatore: Gattuso.

Arbitro: Pairetto (Nichelino); Assistenti: Tegoni e Perrotti; Quarto ufficiale: Marinelli; Var: Aureliano; Ass. Var.: Mazzoleni.

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