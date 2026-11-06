HomeCronaca

Arrestato a Napoli un 45enne per truffa: fingeva di essere benzinaio e rubava carburante

Ivano Cotticelli
Foto di archivio
Aggiungi come fonte preferita su GoogleSeguici più facilmente nelle notizie consigliate

Si fingeva addetto a un distributore di carburanti e approfittava dei pagamenti effettuati dagli automobilisti per riempire alcune taniche nascoste. È quanto scoperto dalla Polizia a Napoli, in via Reggia di Portici, dove un 45enne è stato arrestato per truffa e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo è stato sorpreso dagli agenti mentre prelevava carburante utilizzando il pagamento autorizzato da un cliente, al quale aveva già effettuato il rifornimento richiesto.

Le segnalazioni alla Polizia

L’intervento è scattato dopo alcune segnalazioni riguardanti un uomo che, fingendosi benzinaio, avrebbe utilizzato il carburante pagato dai clienti per riempire delle taniche nascoste.

Gli agenti hanno quindi organizzato un appostamento nei pressi del distributore, osservando i movimenti del sospettato.

Durante il controllo è arrivato un automobilista che, dopo aver autorizzato il pagamento con la propria carta bancaria alla colonnina, è tornato in auto in attesa del rifornimento.

Il trucco delle taniche

Il 45enne ha inizialmente rifornito il veicolo per l’importo richiesto dal cliente.

Successivamente ha simulato di riporre la pistola erogatrice nella colonnina, aspettando che l’automobilista si allontanasse.

A quel punto ha recuperato alcune taniche nascoste in un contenitore per rifiuti e ha cominciato a riempirle utilizzando il carburante ancora disponibile attraverso la transazione.

La scena è stata osservata dai poliziotti, che sono immediatamente intervenuti.

Ottantadue euro sottratti

Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire quanto accaduto.

L’automobilista aveva richiesto un rifornimento da 20 euro, ma il finto benzinaio aveva prelevato carburante per ulteriori 82 euro, addebitati sulla carta utilizzata dal cliente.

Gli agenti hanno bloccato il 45enne, procedendo al suo arresto per truffa e resistenza a pubblico ufficiale.

Segui Magazine Pragma Resta aggiornato sulle ultime notizie
WhatsApp Instagram Facebook
Articolo precedente
Il ruggito del Menti: la Juve Stabia cerca il colpo da tre prima della sosta
Articolo successivo
Uscire dalla violenza si può: la Regione Campania in campo con un nuovo bando per le donne e i figli

LEGGI ANCHE

Cronaca

Castellammare, rubata una lapide al cimitero comunale

Un nuovo episodio denunciato ai carabinieri riguarda il cimitero comunale di Castellammare di Stabia. Questa mattina, presso la locale Stazione dell'Arma, è stato segnalato...
Viaggio e Mangio

Guida Michelin 2027, Casa Scarica di Gragnano tra i 37 premiati

La Campania conquista due nuovi Bib Gourmand nella Guida Michelin Italia 2027. A ricevere il riconoscimento sono Casa Scarica Cucina Da Vivere, a Gragnano,...
spot_img

ULTIME NOTIZIE

PUBBLICITA