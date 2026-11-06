Arrestato a Napoli un 45enne per truffa: fingeva di essere benzinaio e rubava carburante

Si fingeva addetto a un distributore di carburanti e approfittava dei pagamenti effettuati dagli automobilisti per riempire alcune taniche nascoste. È quanto scoperto dalla Polizia a Napoli, in via Reggia di Portici, dove un 45enne è stato arrestato per truffa e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo è stato sorpreso dagli agenti mentre prelevava carburante utilizzando il pagamento autorizzato da un cliente, al quale aveva già effettuato il rifornimento richiesto.

Le segnalazioni alla Polizia

L’intervento è scattato dopo alcune segnalazioni riguardanti un uomo che, fingendosi benzinaio, avrebbe utilizzato il carburante pagato dai clienti per riempire delle taniche nascoste.

Gli agenti hanno quindi organizzato un appostamento nei pressi del distributore, osservando i movimenti del sospettato.

Durante il controllo è arrivato un automobilista che, dopo aver autorizzato il pagamento con la propria carta bancaria alla colonnina, è tornato in auto in attesa del rifornimento.

Il trucco delle taniche

Il 45enne ha inizialmente rifornito il veicolo per l’importo richiesto dal cliente.

Successivamente ha simulato di riporre la pistola erogatrice nella colonnina, aspettando che l’automobilista si allontanasse.

A quel punto ha recuperato alcune taniche nascoste in un contenitore per rifiuti e ha cominciato a riempirle utilizzando il carburante ancora disponibile attraverso la transazione.

La scena è stata osservata dai poliziotti, che sono immediatamente intervenuti.

Ottantadue euro sottratti

Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire quanto accaduto.

L’automobilista aveva richiesto un rifornimento da 20 euro, ma il finto benzinaio aveva prelevato carburante per ulteriori 82 euro, addebitati sulla carta utilizzata dal cliente.

Gli agenti hanno bloccato il 45enne, procedendo al suo arresto per truffa e resistenza a pubblico ufficiale.