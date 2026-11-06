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Uscire dalla violenza si può: la Regione Campania in campo con un nuovo bando per le donne e i figli

Gianluca Apicella
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Trovare il coraggio di chiedere aiuto è il primo passo fondamentale per uscire dalla violenza. Ma subito dopo, inevitabilmente, arrivano nuove paure: come andare avanti, come trovare un lavoro, come garantire un futuro sicuro ai propri figli.

Non si tratta di storie lontane o di vicende che riguardano solo gli altri. La violenza può insinuarsi in ogni casa, anche nella nostra comunità, e spesso rimane nascosta tra le mura domestiche per anni, consumando la dignità e la libertà di chi la subisce.

Per dare un aiuto concreto e offrire una prospettiva reale di rinascita, la Regione Campania ha pubblicato un importante avviso pubblico dedicato alle donne vittime di violenza, ai loro figli e agli orfani di femminicidio. Le domande per accedere alle agevolazioni possono essere presentate da oggi, venerdì 6 novembre, fino a venerdì 27 novembre.

Tre forme di sostegno economico per ricominciare

L’avviso prevede tre linee di intervento mirate, pensate per accompagnare le donne passo dopo passo verso l’autonomia economica e personale:

  1. Fino a 3.000 euro come contributo per far fronte alle spese immediate legate al percorso di uscita dalla violenza.

  2. Fino ad altri 3.000 euro destinati allo studio e alla formazione professionale, strumenti essenziali per entrare o fare ritorno nel mondo del lavoro.

  3. Fino a 1.500 euro per ciascuna figlia o figlio, e per ogni orfana o orfano di femminicidio, per sostenere l’inclusione educativa e sociale.

Come accedere ai contributi

Per poter fare richiesta dei contributi è necessario possedere alcuni requisiti fondamentali:

  • Risiedere sul territorio della Regione Campania.

  • Aver intrapreso un percorso di uscita dalla violenza seguito e certificato da un Centro Antiviolenza (CAV) o da una Casa di accoglienza/rifugio regolarmente iscritti nel Registro regionale.

Non devi farcela da sola: i numeri da ricordare

Se ti trovi in una situazione di difficoltà o conosci qualcuno che sta vivendo questo dramma, ricorda che non bisogna affrontare tutto questo in solitudine. Se non hai ancora chiesto aiuto, puoi iniziare con un semplice gesto: una telefonata.

Il 1522 è il numero nazionale antiviolenza e stalking: è gratuito, attivo 24 ore su 24 e garantisce la massima riservatezza.

E se pensi che queste informazioni possano essere vitali per una donna che conosci, per un’amica, una collega o una vicina di casa, fai arrivare queste parole con discrezione. A volte, un aiuto concreto comincia proprio da un’informazione condivisa al momento giusto.

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