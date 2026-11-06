Campania Turismo, pubblicato il bando per il nuovo Direttore Generale: domande entro il 5 dicembre

La Regione Campania compie un passo importante per la governance del settore turistico del territorio. È stato ufficialmente pubblicato l’avviso pubblico per la selezione del nuovo Direttore Generale dell’Agenzia regionale Campania Turismo, la figura chiave che guiderà le strategie di promozione e sviluppo turistico nei prossimi anni.
Selezione e durata dell’incarico
La procedura di selezione consisterà in una valutazione dei titoli posseduti dai candidati a cui farà seguito un colloquio conoscitivo e valutativo.
Al professionista selezionato verrà conferito un incarico di alta direzione con una durata flessibile, compresa tra i tre e i cinque anni, a seconda di quanto previsto dalla convenzione contrattuale.
Come presentare la candidatura: scadenze e modalità
I professionisti interessati a ricoprire il ruolo dovranno inviare la propria candidatura entro e non oltre il 5 dicembre 2026.
La trasmissione della domanda dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), al seguente indirizzo:
cultura.turismo@pec.regione.campania.it
Dove consultare il bando completo
Per prendere visione dell’avviso integrale, verificare i requisiti specifici di accesso e conoscere la modulistica richiesta per la partecipazione, è possibile consultare i canali ufficiali dell’ente:
Il Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) – speciale n. 61 del 5 novembre 2026.
Il portale web istituzionale della Regione Campania.
Il sito ufficiale dell’Agenzia Campania Turismo.