HomeAttualità

Campania Turismo, pubblicato il bando per il nuovo Direttore Generale: domande entro il 5 dicembre

Gianluca Apicella
Aggiungi come fonte preferita su GoogleSeguici più facilmente nelle notizie consigliate

La Regione Campania compie un passo importante per la governance del settore turistico del territorio. È stato ufficialmente pubblicato l’avviso pubblico per la selezione del nuovo Direttore Generale dell’Agenzia regionale Campania Turismo, la figura chiave che guiderà le strategie di promozione e sviluppo turistico nei prossimi anni.

Selezione e durata dell’incarico

La procedura di selezione consisterà in una valutazione dei titoli posseduti dai candidati a cui farà seguito un colloquio conoscitivo e valutativo.

Al professionista selezionato verrà conferito un incarico di alta direzione con una durata flessibile, compresa tra i tre e i cinque anni, a seconda di quanto previsto dalla convenzione contrattuale.

Come presentare la candidatura: scadenze e modalità

I professionisti interessati a ricoprire il ruolo dovranno inviare la propria candidatura entro e non oltre il 5 dicembre 2026.

La trasmissione della domanda dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), al seguente indirizzo:

  • cultura.turismo@pec.regione.campania.it

Dove consultare il bando completo

Per prendere visione dell’avviso integrale, verificare i requisiti specifici di accesso e conoscere la modulistica richiesta per la partecipazione, è possibile consultare i canali ufficiali dell’ente:

  • Il Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) – speciale n. 61 del 5 novembre 2026.

  • Il portale web istituzionale della Regione Campania.

  • Il sito ufficiale dell’Agenzia Campania Turismo.

Segui Magazine Pragma Resta aggiornato sulle ultime notizie
WhatsApp Instagram Facebook
Articolo precedente
Uscire dalla violenza si può: la Regione Campania in campo con un nuovo bando per le donne e i figli
Articolo successivo
Napoli-Lazio: le probabili formazioni della sfida al Maradona

LEGGI ANCHE

Cronaca

Castellammare, rubata una lapide al cimitero comunale

Un nuovo episodio denunciato ai carabinieri riguarda il cimitero comunale di Castellammare di Stabia. Questa mattina, presso la locale Stazione dell'Arma, è stato segnalato...
Viaggio e Mangio

Guida Michelin 2027, Casa Scarica di Gragnano tra i 37 premiati

La Campania conquista due nuovi Bib Gourmand nella Guida Michelin Italia 2027. A ricevere il riconoscimento sono Casa Scarica Cucina Da Vivere, a Gragnano,...
spot_img

ULTIME NOTIZIE

PUBBLICITA