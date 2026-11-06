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Il ruggito del Menti: la Juve Stabia cerca il colpo da tre prima della sosta

Gianluca Apicella
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Mancano ormai pochissime ore al fischio d’inizio. L’attesa è alle stelle in casa stabiese, dove l’aria si fa elettrica e l’obiettivo è chiaro nella mente di squadra e tifosi: centrare l’intera posta in palio per chiudere al meglio questo scorcio di stagione e godersi la sosta con una classifica ben diversa.

Sul rettangolo verde dello stadio Romeo Menti, le Vespe sono pronte a scendere in campo con il coltello tra i denti per affrontare l’Arezzo. Una sfida dal peso specifico rilevante, in cui i dettagli faranno la differenza e la voglia di dettare legge davanti al proprio pubblico dovrà tramutarsi in concretezza sotto porta.

La spinta del “Menti”: il dodicesimo uomo in campo

Se c’è un fattore su cui la Juve Stabia sa di poter contare c’è l’inconfondibile calore del proprio fortino. Il Romeo Menti è pronto a vestirsi del vestito delle grandi occasioni, trasformandosi in una vera e propria bolgia. Il sostegno incessante della Curva e di tutti i tifosi gialloblù rappresenterà quella marcia in più indispensabile per spingere la squadra oltre i propri limiti, pressare l’avversario e difendere ogni centimetro di campo.

In un momento cruciale del campionato, arrivarci con i tre punti in tasca darebbe una spinta morale straordinaria, permettendo a tutto l’ambiente di ricaricare le pile durante la sosta con serenità e consapevolezza dei propri mezzi. Mister e ragazzi lo sanno: servirà una prestazione di carattere, fatta di cuore, corsa e cinismo.

Gli orologi scorrono velocemente, l’attesa sta per finire: le Vespe vogliono volare alto e il Menti è pronto a trascinarle verso il bersaglio grosso.

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