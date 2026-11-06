Treni Napoli-Roma, modifiche e cancellazioni l’8 e 9 novembre

Disagi in arrivo per chi viaggia in treno tra Napoli e Roma e su diverse tratte ferroviarie della Campania. Dalle 00:30 di domenica 8 novembre alle 4:00 di lunedì 9 novembre 2026, i lavori di manutenzione straordinaria nel nodo ferroviario di Napoli comporteranno modifiche agli orari, deviazioni e cancellazioni di alcuni collegamenti.
Le variazioni interesseranno Frecciarossa, Intercity, Intercity Notte e treni regionali, con ripercussioni anche sui servizi diretti a Salerno, Caserta e altre destinazioni.
Circolazione sospesa tra due stazioni
Durante gli interventi sarà sospesa la circolazione ferroviaria tra Napoli Centrale e Napoli Afragola AV.
La chiusura temporanea del collegamento renderà necessarie modifiche al programma dei treni a lunga percorrenza e regionali.
Per consentire i lavori saranno impiegate circa 40 persone, tra personale di Rete Ferroviaria Italiana e imprese appaltatrici, con un investimento complessivo di circa un milione di euro.
Frecciarossa, cosa cambia
I treni Frecciarossa tra Napoli e Roma potranno subire variazioni degli orari di partenza e arrivo, comprese alcune partenze anticipate, oltre a modifiche delle fermate e cancellazioni parziali o totali.
Per i collegamenti che attraversano il nodo di Napoli sono previsti anche possibili allungamenti dei tempi di viaggio e deviazioni di percorso.
Alcuni convogli potrebbero non effettuare la fermata a Napoli Centrale o Napoli Afragola, mentre altri termineranno la corsa a Roma Termini o Napoli Centrale, senza proseguire sulle tratte successive.
Intercity, due treni cancellati
Le modifiche riguarderanno anche diversi collegamenti Intercity e Intercity Notte tra la Campania e altre regioni italiane.
Tra le relazioni interessate figurano quelle tra Salerno o Napoli e Milano, Salerno e Torino, Roma e Reggio Calabria, Palermo, Taranto, oltre al collegamento Napoli-Sestri Levante.
Sono previste variazioni degli orari e delle fermate, con servizi sostitutivi su autobus per alcuni collegamenti.
Confermate inoltre due cancellazioni integrali:
Sabato 7 novembre: cancellato l’Intercity 1589 Milano Centrale-Reggio Calabria Centrale.
Domenica 8 novembre: cancellato l’Intercity 1588 Reggio Calabria Centrale-Milano Centrale.
Le modifiche agli Intercity Notte potranno interessare anche la giornata di sabato 7 novembre.
Regionali, modifiche anche in Campania
Le variazioni coinvolgeranno numerosi treni regionali, tra cui i collegamenti Napoli-Salerno, Napoli-Caserta e Napoli Campi Flegrei-Salerno.
Interessate anche alcune relazioni con Mercato San Severino, Cosenza, Sapri, Paola e Reggio Calabria.
A seconda del collegamento potranno verificarsi anticipi o posticipi degli orari, deviazioni e cancellazioni parziali o totali.
Dove saranno attivi i bus
Per limitare i disagi, Trenitalia ha previsto servizi sostitutivi con autobus su alcune tratte interessate dalle modifiche.
I collegamenti indicati sono:
Napoli Centrale – Salerno
Nocera Inferiore – Salerno
Mercato San Severino – Salerno
Caserta – Napoli Centrale
La presenza dei bus sostitutivi non implica che tutte le corse ferroviarie su queste tratte siano cancellate: le modifiche riguardano specifici collegamenti.
Verificare gli orari prima di partire
I lavori interesseranno una fascia temporale compresa tra la notte di domenica 8 e le prime ore di lunedì 9 novembre, ma alcune variazioni ai servizi ferroviari sono previste già da sabato 7 novembre.
Chi deve viaggiare nel fine settimana è quindi invitato a controllare preventivamente il proprio treno, prestando particolare attenzione agli eventuali anticipi di partenza e alle fermate soppresse.
I dettagli aggiornati sulle singole corse sono disponibili attraverso i canali ufficiali di vendita e informazione delle imprese ferroviarie.