Napoli, ritiro prima della Lazio: convocati anche gli infortunati

Il Napoli va in ritiro fino a domenica per ritrovare compattezza dopo la sconfitta contro il Porto in Champions League e le tensioni emerse nello spogliatoio. La decisione è stata presa dalla società, che ha convocato tutti i calciatori della rosa, compresi i nove infortunati e lo squalificato Marianucci.

L’obiettivo è ricompattare il gruppo in vista della partita contro la Lazio, in un momento particolarmente delicato della stagione azzurra.

Il programma del ritiro

La squadra è rientrata ieri pomeriggio a Napoli dopo la trasferta europea, con i calciatori che hanno fatto ritorno nelle rispettive abitazioni.

Stamattina è previsto un allenamento nel centro tecnico di Castel Volturno. Al termine della seduta, i giocatori pranzeranno insieme prima di trasferirsi in un albergo della zona flegrea, dove resteranno in ritiro fino a domenica.

La scelta di coinvolgere l’intero organico, senza escludere gli indisponibili, evidenzia la volontà della società di affrontare la situazione con tutto il gruppo.

Le tensioni dopo Porto

La decisione arriva dopo una partita di Champions League che ha lasciato strascichi anche fuori dal campo.

Le dichiarazioni rilasciate da alcuni calciatori al termine della gara e il litigio tra Lucca e De Bruyne hanno fatto emergere tensioni all’interno dello spogliatoio.

Episodi che hanno spinto la dirigenza e l’allenatore Massimiliano Allegri a intervenire nel tentativo di ricostruire un clima di maggiore unità.

Tutti insieme prima della Lazio

La presenza dei nove infortunati e di Marianucci, che non potrà giocare contro la Lazio perché squalificato, rappresenta l’aspetto più significativo del ritiro.

Non si tratta, dunque, soltanto di preparare la prossima partita, ma anche di cercare un confronto interno dopo le polemiche degli ultimi giorni.

Il Napoli prova così a ritrovare serenità e compattezza prima di un appuntamento importante per il proprio campionato. Resta da capire se il ritiro sarà sufficiente a superare le tensioni emerse dopo la sconfitta europea.