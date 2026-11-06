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Politano e Isaksen, le ali che possono spaccare la sfida del Maradona

Gianluca Apicella
Politano
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Quando la sfida del “Diego Armando Maradona” si accende, il rettangolo verde sposta spesso il suo baricentro verso le corsie esterne. Nella sfida tra Napoli e Lazio, le chiavi per scardinare le difese avversarie passano dai piedi e dalle accelerate dei rispettivi uomini di fascia: Matteo Politano da una parte e Gustav Isaksen dall’altra.

Matteo Politano: Costanza, Rientro e Lavoro Sporco

Per la formazione azzurra, Matteo Politano continua a rappresentare uno dei perni tattici fondamentali. Capace di garantire ampiezza, salto dell’uomo e rientri precisi sul sinistro, l’esterno romano unisce un prezioso lavoro di copertura difensiva a fiammate improvvise in fase d’attacco. Le sue sovrapposizioni e la capacità di dialogare nello stretto sono armi chiave per scardinare le linee biancocelesti.

Gustav Isaksen: Imprevedibilità e Strappi in Velocità

Dall’altro lato, la Lazio affida gran parte della propria carica offensiva alla verve di Gustav Isaksen. L’esterno danese ha già dimostrato in passato di saper colpire al Maradona con le sue ripartenze fulminee e il suo dribbling secco. Quando Isaksen trova spazio e prende velocità, diventa un fattore determinante per spaccare le partite e creare superiorità numerica negli ultimi trenta metri.

Il verdetto del Maradona dipenderà in gran parte da chi riuscirà a dominare lungo le corsie laterali. Chi vincerà il duello a distanza sulla fascia potrebbe regalare ai propri tifosi la giocata decisiva della serata.

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