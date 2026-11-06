Stabia Wine Fest 2026, a Castellammare una serata tra vini e sapori

Castellammare di Stabia si prepara ad accogliere la prima edizione dello Stabia Wine Fest 2026, un appuntamento dedicato al vino, agli spirits e alle eccellenze gastronomiche. L’evento si terrà venerdì 13 novembre, dalle ore 20:30, presso il Garden del Palladino Kitchen Bar, in corso Vittorio Emanuele 86.

La manifestazione riunirà cantine, produttori e aziende del settore gastronomico per una serata di degustazioni e incontri, con un massimo di 150 partecipanti.

Venti spazi espositivi dedicati

Il programma prevede 20 spazi espositivi Wine & Spirits, nei quali i visitatori potranno conoscere diverse realtà produttive e degustare una selezione di vini e distillati.

Tra le aziende annunciate figurano Cantine di Marzo, Tenute Orestiadi, Revì, De Falco Vini, Paolo Leo, Alma Raminga, Dante Rivetti, Domìni Veneti, Pippo Greco, Tenuta del Meriggio, Antiche Radici, Pellegrini, Azienda Agricola Ruffano, Azienda Agricola Guerritore, Il Trave, Giovanni Molettieri, Villa Matilde, Enoteca Esposito e Distilleria Dellavalle.

La manifestazione punta a creare un’occasione di incontro diretto tra produttori, operatori e appassionati, valorizzando differenti territori e tradizioni enologiche.

Le eccellenze gastronomiche presenti

Accanto alle degustazioni di vini e spirits sarà allestita un’area dedicata al food, con la partecipazione di diverse aziende e attività gastronomiche.

Saranno presenti Palladino Sweet Therapy, Greci, Sapori in Corso, Taverna Mafalda, Azienda Agricola Il Pendolo e Pastificio Di Martino.

La proposta gastronomica accompagnerà il percorso di degustazione, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scoprire prodotti e specialità delle realtà coinvolte.

Organizzazione e partner dell’evento

La prima edizione dello Stabia Wine Fest è diretta da Giuseppe Cirillo, Wine Manager, e Francesco Palladino, Pastry Chef.

Tra i partner tecnici figurano T Group e Dimassa, mentre Lurisia partecipa come partner beverage.

L’obiettivo della manifestazione è proporre a Castellammare di Stabia un appuntamento dedicato alla cultura del vino e alla convivialità, mettendo in relazione il pubblico con le aziende partecipanti.

Biglietti e modalità di prenotazione

L’accesso allo Stabia Wine Fest 2026 prevede un biglietto unico di 25 euro, con prenotazione obbligatoria.

L’evento è a numero chiuso, con 150 ingressi disponibili. La prevendita è già attiva presso il Palladino Kitchen Bar, in corso Vittorio Emanuele 86 a Castellammare di Stabia.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Giuseppe Cirillo al numero 346 314 8030 oppure scrivere all’indirizzo stabiawinefestival@gmail.com.