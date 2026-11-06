Juve Stabia-Arezzo, i convocati di De Giorgio: tre assenti

La Juve Stabia ha ufficializzato l’elenco dei calciatori convocati da mister De Giorgio per la sfida contro l’Arezzo, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie BKT.
Sono 25 i giocatori a disposizione dell’allenatore gialloblù, mentre tre calciatori risultano indisponibili: Nicola Pietrangeli, Romeo Sandrucci e Giulio Scuderi.
I portieri convocati
Per il ruolo di portiere, De Giorgio ha convocato tre calciatori:
1 Ante Vukovic, 23 Pietro Boer, 95 Paolo Vismara.
I difensori disponibili
Sono sette i difensori inseriti nell’elenco ufficiale:
2 Manuel Ricciardi, 4 Matteo Baldi, 6 Marco Bellich, 25 Terrence Douglas, 87 Davide Bettella, 92 Beidi Gallea, 96Tommaso Maggioni.
Gli otto centrocampisti
A centrocampo, l’allenatore gialloblù potrà contare su otto elementi:
5 Thomas Battistella, 8 Davide Buglio, 10 Christian Pierobon, 17 Nermin Karic, 18 Daniel Perin, 24 Justin Kumi, 37Fabio Maistro, 80 Federico Artioli.
I sette attaccanti
Il reparto offensivo comprende sette calciatori:
7 Nicola Patanè, 9 Antonio Di Nardo, 11 Kevin Piscopo, 20 Luigi Caccavo, 27 Leonardo Candellone, 33 Giuseppe Sibilli, 77 Sanà Fernandes.
Tre indisponibili contro l’Arezzo
Non figurano nella lista dei convocati Nicola Pietrangeli, Romeo Sandrucci e Giulio Scuderi, indicati dalla società tra gli indisponibili.
La Juve Stabia si prepara dunque all’appuntamento con l’Arezzo con 25 calciatori convocati, secondo l’elenco ufficiale comunicato dal club.