Presentata la 9ª edizione della “Terzigno Corre – Trofeo Over/D”

Non è stata soltanto una conferenza stampa di presentazione, ma una vera e propria celebrazione della comunità terzignese, che ha saputo riconoscere e dare pieno valore alla parola SPORT, in ogni sua disciplina e nella sua più autentica essenza: quella di essere accessibile a tutti.

Perché lo sport non è soltanto competizione o attività fisica, ma un potente strumento di aggregazione, condivisione e inclusione, capace di abbattere ogni barriera e di rendere le diversità una ricchezza per l’intera comunità. Uno spazio in cui anche le persone con disabilità possano sentirsi protagoniste, partecipi e parte integrante della società.

Il valore dello sport

È questo, in sintesi, il messaggio emerso dalle parole e dai disegni dei giovani studenti presenti nell’Aula Consiliare “Karol Wojtyla” del Comune di Terzigno, in occasione della presentazione della nona edizione della “Terzigno Corre”, in programma domenica 8 novembre.

Per l’Amministrazione comunale, a fare gli onori di casa è stato il presidente del Consiglio, Stefano Pagano. Ad accogliere i presenti, Genny Galantuomo, presidente dell’ASD Terzigno Corre.

In sala, atleti, presidenti di società sportive e il partner Over/D. Ma a riempire ogni ordine di posto sono stati soprattutto i bambini delle classi quinte della scuola Giusti, che con i loro disegni a tema hanno letteralmente sbalordito presenti, relatori e giornalisti.

Le testimonianze degli studenti

A seguire, spazio alle studentesse del Liceo Linguistico Striano-Terzigno, protagoniste di emozionanti testimonianze sul valore dello sport nella crescita personale e sociale dei giovani.

Interventi spontanei e ricchi di significato, capaci di trasmettere entusiasmo e riflessione senza mai scivolare nella retorica o nella stanchezza.

Il premio La Transenna

Prima di dare la parola al presidente Genny Galantuomo, che ha svelato le novità e le chicche della nuova edizione 2026, c’è stato un momento particolarmente significativo: la consegna del premio “La Transenna” 2025, un riconoscimento importante che ha voluto premiare la qualità organizzativa della Terzigno Corre e la cordialità dimostrata nel corso degli anni.

A consegnarlo è stato il giornalista sportivo Silvio Scotto Pagliara, presidente del premio.

«L’entusiasmo, l’affetto e la partecipazione registrati ci confermano che stiamo percorrendo la strada giusta. Terzigno corre insieme perché insieme cresce, si emoziona e costruisce il proprio futuro».

Queste le parole con cui Galantuomo ha introdotto il suo intervento.

Cinquecento atleti alla partenza

Intanto, il conto alla rovescia per l’appuntamento podistico, inserito nel calendario FIDAL, sulla distanza dei 10 chilometri, è ufficialmente iniziato.

Al nastro di partenza, con start fissato alle ore 9:00, sono attesi 500 atleti provenienti da diverse località della Campania e dalle regioni limitrofe, pronti a vivere una giornata all’insegna dello sport, dell’amicizia e della condivisione.

A moderare gli interventi è stata la giornalista Giovanna Salvati, che ha concluso l’incontro con un saluto semplice e carico di entusiasmo: «Grazie di cuore a tutti. Ci vediamo sulla linea di partenza!».