Guida Michelin 2027, Casa Scarica di Gragnano tra i 37 premiati

La Campania conquista due nuovi Bib Gourmand nella Guida Michelin Italia 2027. A ricevere il riconoscimento sono Casa Scarica Cucina Da Vivere, a Gragnano, e Luminist Cafè Bistrot, a Napoli.
I due locali figurano tra i 37 nuovi ristoranti italiani premiati per la qualità della proposta gastronomica e l’attenzione al rapporto qualità-prezzo. L’annuncio arriva in vista della presentazione ufficiale della nuova Guida Michelin, prevista il 12 novembre 2026 a Piacenza.
Due riconoscimenti in Campania
Per il territorio napoletano, la nuova selezione Michelin porta un riconoscimento sia nel capoluogo sia nell’area dei Monti Lattari.
A Gragnano entra tra i Bib Gourmand Casa Scarica Cucina Da Vivere, già inserito nella selezione Michelin nel corso del 2026 e ora destinatario della nuova distinzione.
A Napoli, invece, il riconoscimento va al Luminist Cafè Bistrot.
Due indirizzi che entrano così nella selezione nazionale dei ristoranti capaci di coniugare una cucina di qualità con una proposta economicamente accessibile.
Cosa significa Bib Gourmand
Il Bib Gourmand è uno dei riconoscimenti assegnati dagli ispettori della Guida Michelin.
Il suo simbolo è l’Omino Michelin sorridente che si lecca i baffi e identifica i ristoranti nei quali è possibile vivere un’esperienza gastronomica soddisfacente, con un menu completo caratterizzato da un ottimo rapporto qualità-prezzo.
Non si tratta quindi di una Stella Michelin, ma di una distinzione specifica che valorizza la qualità della cucina e la convenienza dell’offerta.
La selezione comprende locali legati alle tradizioni gastronomiche dei territori, ma anche ristoranti che propongono interpretazioni contemporanee.
I numeri della selezione
Con le nuove assegnazioni, la Guida Michelin Italia 2027 conta complessivamente 276 ristoranti Bib Gourmand.
Le novità sono 37, delle quali 25 riguardano ristoranti già inseriti nella selezione durante il 2026, che ottengono ora il riconoscimento.
A guidare la classifica regionale per numero complessivo di Bib Gourmand è l’Emilia-Romagna, con 39 ristoranti, seguita dal Piemonte con 36 e dalla Toscana con 24.
Completano le prime cinque posizioni la Lombardia, con 23 indirizzi, e il Lazio, con 21.
La cucina italiana premiata
La nuova selezione attraversa l’intero Paese, dalle grandi città ai piccoli centri, valorizzando esperienze gastronomiche differenti.
Gwendal Poullennec, direttore internazionale della Guida Michelin, ha sottolineato come i nuovi Bib Gourmand rappresentino la capacità della ristorazione italiana di rinnovarsi senza perdere il legame con le tradizioni locali.
Un elemento comune ai ristoranti premiati è la volontà di proporre una cucina di qualità, generosa e accessibile.
La presentazione a Piacenza
La 72ª edizione della Guida Michelin Italia sarà presentata il 12 novembre 2026 al Teatro Municipale di Piacenza.
Durante la cerimonia saranno annunciati anche i nuovi ristoranti stellati, i Premi Speciali Michelin e i riconoscimenti Passion Dessert, dedicati alla qualità delle proposte dolciarie.
L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube della Guida Michelin.
La selezione completa sarà consultabile sul sito ufficiale e sulle applicazioni Michelin a partire dalle ore 14 del 12 novembre.
Per Napoli e Gragnano, intanto, l’annuncio dei nuovi Bib Gourmand rappresenta un’ulteriore valorizzazione della ristorazione del territorio nel panorama gastronomico nazionale.