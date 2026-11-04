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Castellammare, compra un loculo ma lo trova occupato: indagini

Ivano Cotticelli
Foto di archivio
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Una donna di 43 anni di Castellammare di Stabia ha denunciato ai carabinieri una vicenda insolita scoperta nel cimitero cittadino: il loculo che aveva regolarmente acquistato anni prima risultava occupato dalla salma di un’altra persona.

Sulla lapide in marmo erano riportati i dati di una donna nata nel 1938 e deceduta il 4 dicembre 2025.

La scoperta al cimitero

La 43enne ha raccontato ai militari di non essersi recata al cimitero per un anno esatto. Al suo ritorno ha trovato il loculo, di cui sostiene di essere proprietaria, occupato da un’altra salma.

La donna ha quindi deciso di rivolgersi ai carabinieri per denunciare quanto accaduto e chiedere chiarimenti sulla destinazione dello spazio cimiteriale acquistato.

Indagini della Procura

Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata.

I militari hanno già acquisito alcuni documenti conservati nell’archivio cimiteriale, utili a ricostruire la situazione amministrativa del loculo e verificare quanto denunciato dalla 43enne.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori elementi sulle circostanze che hanno portato all’occupazione del loculo.

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