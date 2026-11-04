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Ufficiale: Christian Raggioli è un nuovo attaccante dell’Angri

Gianluca Apicella
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L’U.S. Angri 1927 rinforza il proprio reparto avanzato con un colpo di prospettiva ma già pronto a far la differenza. La società grigiorossa ha infatti comunicato di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Christian Raggioli, punta centrale classe 2006.

Nato a San Giorgio a Cremano l’11 gennaio 2006, Raggioli è un attaccante moderno: 186 centimetri di altezza, forte fisicamente e di piede destro. Il suo bagaglio tecnico si è formato in un vivaio d’eccellenza come quello del Napoli, dove ha fatto tutta la trafila dalle selezioni Under 17 fino alla formazione Primavera, mettendosi in mostra per fiuto del gol e presenza in area di rigore.

L’innesto del giovane centravanti offre a mister Roberto Carannante un’alternativa di grande valore strategico, capace di portare fisicità, entusiasmo e nuove soluzioni tattiche alla rosa grigiorossa per il prosieguo della stagione.

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