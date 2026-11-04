Napoli, notte da riscatto a Oporto: Allegri sfida il Dragão per dimenticare la Juventus e rilanciare l’Europa

Il tempo per riflettere sul passo falso dello Stadium è ridotto al minimo. Archiviata la sconfitta per 2-0 incassata in campionato contro la Juventus, il Napoli di Massimiliano Allegri si ritrova immediatamente proiettato sul palcoscenico europeo. Oggi Mercoledì 4 novembre, alle ore 21:00 italiane, gli azzurri scendono in campo sul prestigioso e ostico rettangolo verde dell’Estádio do Dragão per affrontare il Porto, nella delicata cornice della 4ª giornata della UEFA Champions League.

Voltare pagina dopo la notte di Torino

Il ricordo della trasferta torinese è ancora fresco: il 2-0 maturato in casa bianconera — deciso dai guizzi di Kerim Alajbegović e Jeremie Boga nella ripresa e segnato dall’episodio dell’espulsione di Luca Marianucci — ha interrotto la marcia degli azzurri, lasciando inalterata però la voglia di rivalsa della squadra.

Il palcoscenico della Champions League offre l’opportunità ideale per ritrovare certezze, intensità e smalto. Il gruppo guidato da Allegri è chiamato a una prova di grande carattere e solidità tattica in uno degli stadi più caldi del continente, dove la spinta del pubblico portoghese metterà a dura prova la tenuta mentale degli azzurri.

La classifica europea e la caccia ai tre punti

Il cammino europeo finora ha riservato emozioni forti e un bilancio ancora in cerca di equilibrio definitivo. Nelle prime tre uscite della nuova fase a girone unico, il Napoli ha alternato lampi a battute d’arresto:

La rocambolesca e spettacolare vittoria per 4-3 conquistata allo stadio Diego Armando Maradona contro il Bodø/Glimt ;

La sfortunata sconfitta di misura per 1-0 contro l’ Arsenal ;

Il ko esterno per 3-1 sul campo del Villarreal.

Con una classifica che comincia a farsi stringente, l’obiettivo in terra lusitana è chiaro: conquistare l’intera posta in palio per dare una svolta decisiva al percorso europeo e blindare le ambizioni di qualificazione. Dopo la trasferta portoghese, del resto, il calendario europeo non farà sconti: all’orizzonte si profila un altro ostacolo proibitivo, la trasferta all’Etihad Stadium contro il Manchester City, in programma il prossimo 24 novembre.

Le scelte di Allegri e la carica della vigilia

Servirà il miglior Napoli per impostare la gara perfetta sulle direttive del tecnico toscano: una squadra compatta, pragmatica e capace di cancellare subito le scorie di Torino. Allegri e i suoi ragazzi sanno di avere gli occhi puntati addosso da parte della tifoseria, pronta a far sentire il proprio sostegno anche oltre confine.

A Oporto non sono ammessi cali di tensione: il Napoli vuole riprendersi la scena, cancellare il recente passato e risalire la china in Europa. Il pallone sta per rotolare: l’appuntamento con la storia e con il riscatto è fissato.