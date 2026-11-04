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Colpo Stabia City: ufficiale l’arrivo di Salvatore Violante a centrocampo

Gianluca Apicella
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Lo Stabia City mette a segno un rinforzo di assoluto spessore per il proprio organico. La società ha infatti annunciato ufficialmente l’acquisto di Salvatore Violante, centrocampista classe 2005 che va ad arricchire la mediana a disposizione di mister Manzi.

Un innesto strategico che garantisce il giusto mix di quantità e qualità nel cuore del campo. Nonostante la giovane età, “Sasà” vanta già un curriculum di tutto rispetto nei campionati di Serie D ed Eccellenza, dove ha vestito le maglie di San Marzano, Afragolese, Frattese, Angri, Sessana e Santa Maria la Carità (club con cui ha iniziato la corrente stagione).

La decisione di sposare la causa dello Stabia City rappresenta una precisa scelta di cuore e ambizione, accettando di scendere di categoria pur di far parte di un progetto sportivo solido e stimolante.

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