Mezzogiorno di Fuoco al Maradona: la Lazio di Gattuso sfida un Napoli in cerca di Riscatto

Sarà una domenica d’alta quota e ad altissima tensione quella in programma allo Stadio Diego Armando Maradona. Con il calcio d’inizio fissato nel classico orario del pranzo (ore 12:30), andrà in scena l’attesissima sfida tra il Napoli e la Lazio capolista guidata dall’ex Gennaro Gattuso.

Il Ritorno di “Rino”: Sentimenti e Grinta a Fuorigrotta

L’elemento di maggior fascino del match è il ritorno a Fuorigrotta di Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese, che ha guidato gli azzurri dal dicembre 2019 al maggio 2021 conquistando una Coppa Italia nel 2020, torna da avversario nello stadio partenopeo alla guida dei biancocelesti, attualmente primi in classifica.

Napoli alla Ricerca del Riscatto: Dimenticare i KO e Risalire la China

Per il Napoli la sfida ha il sapore del dentro o fuori dal punto di vista emotivo e di classifica:

Servono i 3 punti per risalire : Gli azzurri, distanti dalla vetta occupata proprio dai capitolini, hanno assoluto bisogno di una vittoria per scalare posizioni in Serie A.

Cancellare le amarezze recenti : Il gruppo azzurro si presenta all’appuntamento con la forte spinta di dover riscattare le pesanti e scottanti sconfitte incassate contro la Juventus e in Europa contro il Porto .

La Lazio capolista: I biancocelesti di Gattuso vogliono invece sfruttare il momento d’oro per consolidare il primato e piazzare un colpo pesante su uno dei campi più difficili del campionato