Castellammare, scontro tra auto e scooter: ferito un 16enne a Ponte Persica

Un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 6 novembre, in località Ponte Persica, a Castellammare di Stabia, nei pressi del confine con Pompei. Nello scontro, che ha coinvolto uno scooter e un’automobile, la vettura si è ribaltata, fermandosi al centro della carreggiata con le ruote rivolte verso l’alto.

La donna alla guida dell’auto è rimasta illesa. Non si registrano vittime.

Auto ribaltata sulla carreggiata

L’impatto ha provocato danni ai due veicoli. L’automobile è rimasta capovolta al centro della strada, mentre lo scooter è finito sull’asfalto.

Le immagini successive all’incidente mostrano la vettura pesantemente danneggiata, il motorino a terra e numerosi frammenti di vetro e detriti sparsi sulla carreggiata.

Ad avere la peggio è stato il 16enne che viaggiava sullo scooter, rimasto ferito nello scontro.

Intervento della Polizia Municipale

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Castellammare di Stabia, coordinati dal comandante Nicola Vanacore.

Gli operatori si sono occupati dei rilievi necessari alla ricostruzione dell’accaduto e delle operazioni di messa in sicurezza della strada.

Dinamica ancora da chiarire

Restano da accertare le cause e l’esatta dinamica dello scontro tra l’automobile e lo scooter.

Gli accertamenti dovranno chiarire come si sia verificato l’impatto che ha provocato il ribaltamento della vettura e il ferimento del minorenne.