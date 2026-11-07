Castellammare, lavori in sei strade dal 9 novembre: le modifiche al traffico

Nuovi cantieri e modifiche alla viabilità in sei strade di Castellammare di Stabia. Da lunedì 9 novembre fino al 4 dicembre 2026 saranno effettuati interventi di ammodernamento della rete elettrica, con restringimenti delle carreggiate, divieti di sosta e, in alcuni tratti, sensi unici alternati.

Particolare attenzione a via Napoli, dove i lavori si svolgeranno nelle ore notturne e comporteranno temporanee chiusure al traffico.

Gli interventi riguardano la sostituzione dei cavi di media tensione, con l’obiettivo di migliorare l’affidabilità e la qualità della distribuzione dell’energia elettrica.

Le sei strade interessate

Il piano comunicato dall’Amministrazione comunale prevede interventi in via Giuseppe Cosenza, via Passeggiata Archeologica, viale Puglia, via Napoli, via Renato Rajola e via Salvador Allende.

Le limitazioni saranno introdotte progressivamente, in base all’avanzamento dei lavori, cercando di mantenere percorribile parte della carreggiata dove le condizioni lo consentiranno.

Date e orari dei cantieri

Via Giuseppe Cosenza: dal 9 novembre al 4 dicembre, dalle 8:00 alle 18:30. Previsti divieti di sosta, restringimenti della carreggiata e senso unico alternato.

Via Passeggiata Archeologica: lavori dal 9 al 12 novembre e successivamente dal 16 novembre al 4 dicembre. Saranno istituiti restringimenti della carreggiata e senso unico alternato.

Viale Puglia: dal 16 novembre al 4 dicembre, dalle 7:00 alle 18:00, con divieto di sosta e senso unico alternato.

Via Napoli: dal 9 al 17 novembre, nella fascia notturna 21:30-6:00. I tratti interessati saranno interdetti al transito, con deviazioni del traffico. Sono previste deroghe per residenti, mezzi di soccorso, di emergenza e forze dell’ordine.

Via Renato Rajola: dal 12 al 20 novembre, dalle 8:00 alle 18:30, con restringimenti della carreggiata e divieti di sosta.

Via Salvador Allende: dal 16 novembre al 2 dicembre, dalle 8:00 alle 18:30, con restringimenti della carreggiata e divieti di sosta.

Il piano per la viabilità

Per contenere i disagi è stato predisposto un piano operativo concordato tra Amministrazione comunale, Polizia Municipale, settore Lavori Pubblici, E-Distribuzione e la società incaricata degli interventi.

L’organizzazione per fasi punta a limitare le ripercussioni sulla circolazione, garantendo contemporaneamente lo svolgimento dei lavori in sicurezza.

Le indicazioni agli automobilisti

Il Comune invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e, quando possibile, a programmare percorsi alternativi.

Le modifiche alla circolazione saranno applicate nei tratti progressivamente interessati dai cantieri, secondo quanto previsto dall’ordinanza dirigenziale.