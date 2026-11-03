Calciomercato Agropoli saluta Mister Luigi Squillante

Calciomercato a casa Agropoli la società attraverso un comunicato stampa ufficiale annuncia il divorzio con Mister Squillante.
L’Unione Sportiva Agropoli comunica ufficialmente di aver sollevato Luigi Squillante dall’incarico di allenatore della prima squadra. Nel ringraziare il tecnico per l’impegno e il lavoro svolto nel corso della sua esperienza in panchina, la società intende rivolgergli i migliori auguri per il prosieguo del suo percorso professionale.
La conduzione della seduta di allenamento odierna è stata affidata temporaneamente all’allenatore in seconda, Alfonso Liguori.