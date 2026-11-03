Mehdy Ngouama è un nuovo giocatore a casa Scafati Basket

Colpo di mercato in entrata per la Longobardi Scafati Basket, che si assicura le prestazioni di Mehdy Ngouama.

La combo guard francese, classe 1995, approda in Campania al termine di un percorso professionale di alto profilo sviluppatosi prevalentemente tra Francia e Spagna. Nel suo palmarès personale vanta anche una preziosa esperienza nelle principali competizioni continentali, avendo collezionato presenze sia in Eurolega che in EuroCup.

Per il cestista transalpino si tratta dell’esordio assoluto nel massimo campionato italiano: Ngouama è pronto ad affrontare la sua prima avventura in LBA, mettendosi subito a disposizione della squadra.