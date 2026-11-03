Giro d’Italia 2027, traguardo in salita a Napoli: il percorso della tappa

Il Giro d’Italia 2027 tornerà a Napoli sabato 15 maggio, con una novità importante: per la prima volta negli ultimi arrivi partenopei, il traguardo sarà in salita, lungo via Manzoni. L’ottava tappa della 110ª edizione partirà da Trasacco, in Abruzzo, e si concluderà dopo 219 chilometri, attraversando i Campi Flegrei e Bagnoli.

Il percorso è stato presentato oggi, martedì 3 novembre 2026 nella sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” di Roma.

Da Trasacco ai Campi Flegrei

Dopo il passaggio sul Garigliano, all’altezza di Minturno, la carovana entrerà in Campania dirigendosi verso l’area flegrea.

Il tracciato toccherà Lago Patria, Licola e Cuma, proseguendo verso Bacoli, dove i corridori passeranno nei pressi del Lago Fusaro, della Casina Vanvitelliana, del Parco borbonico e delle Terme di Baia.

La corsa affronterà quindi lo strappo verso il Gran Premio della Montagna di Monte di Procida, prima di raggiungere il Lago Miseno, la Piscina Mirabilis e il Castello aragonese di Baia.

Il percorso continuerà lungo il Lago Lucrino e le pendici del Monte Nuovo, nel territorio di Pozzuoli.

Il traguardo a via Manzoni

La parte conclusiva della tappa attraverserà alcuni dei luoghi più rappresentativi dell’area occidentale di Napoli.

Dall’Anfiteatro Flavio e dalla Solfatara, i corridori raggiungeranno Fuorigrotta e Bagnoli, per poi affrontare la salita di Coroglio e passare nei pressi del Parco archeologico di Pausilypon.

Il traguardo sarà collocato in via Manzoni, con un finale in salita che rappresenta una novità rispetto ai tradizionali arrivi pianeggianti delle precedenti edizioni napoletane.

Sei arrivi consecutivi a Napoli

Quella del 2027 sarà la sesta edizione consecutiva del Giro d’Italia con arrivo a Napoli, un primato nel ciclismo moderno.

Per ritrovare una serie più lunga bisogna tornare al 1955, quando si concluse un ciclo di dieci arrivi consecutivi nella città partenopea, con la vittoria di Vincenzo Zucconelli.

La nuova tappa conferma il ruolo di Napoli nel percorso della corsa rosa, questa volta con un itinerario particolarmente legato al patrimonio paesaggistico e archeologico dei Campi Flegrei.

Bagnoli protagonista con l’America’s Cup

Il passaggio a Bagnoli avrà anche un significato particolare per la concomitanza con l’America’s Cup 2027, il cui avvio ufficiale è previsto per il 22 maggio.

La corsa attraverserà infatti l’area che ospita gli hangar dei team impegnati nella competizione velica, creando un collegamento simbolico tra due grandi appuntamenti sportivi internazionali.

Il 15 maggio Napoli sarà così protagonista di una giornata che unirà ciclismo, territorio e valorizzazione dei luoghi, con un finale destinato a distinguersi dalle precedenti tappe cittadine.