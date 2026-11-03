Champions League, vigilia Porto-Napoli: parla Massimiliano Allegri

Parole forti e cariche di realismo quelle di Massimiliano Allegri alla vigilia della delicata trasferta di Champions League. Il tecnico azzurro ha presentato la sfida dello Stadio Do Dragao evidenziando le difficoltà del momento e la forza di un avversario in grande salute come il Porto guidato da Francesco Farioli.

Ecco i temi chiave emersi dalla conferenza stampa di vigilia:

L’avversario: Il Porto arriva all’appuntamento forte di una striscia impressionante di dieci vittorie consecutive in campionato, confermando un’organizzazione e una solidità che richiederanno una prova di grande “sacrificio e sofferenza”.

La situazione in casa Napoli: Reduci dal passo falso in campionato contro la Juventus, gli azzurri affrontano l’emergenza legata agli infortuni ma mantengono saldamente il controllo del proprio cammino europeo.

Obiettivo qualificazione: Allegri ha ribadito che il destino europeo è nelle mani della squadra, stimando a quota 10 punti la soglia per superare il turno e rimandando i verdetti decisivi alle ultime partite del girone.

La squadra cerca ora una reazione di carattere sul campo per invertire la rotta e dare una svolta concreta alla stagione.