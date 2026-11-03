UFFICIALE – Colpo in difesa per l’ASD Sanseverinese: arriva Aaron Akrapovic

L’ASD Sanseverinese accende il mercato e piazza un innesto di assoluto spessore per la stagione 2026/27. La società dà il benvenuto ad Aaron Akrapovic, difensore centrale classe 1994, pronto a mettere tutta la sua esperienza e carisma a disposizione del reparto arretrato della squadra.

Cresciuto nel settore giovanile della Reggina, Akrapovic vanta una carriera di grande prestigio. Nel corso degli anni ha vestito maglie importanti come quelle di Messina, Tuttocuoio, Ancona e Sambenedettese, accumulando un bagaglio tattico e caratteriale di primissimo livello. Nel suo curriculum figura anche una parentesi internazionale a Gibilterra, arricchita da preziose presenze nei turni di qualificazione di Europa League.

Negli ultimi anni, Akrapovic si è affermato come un autentico fattore nei campionati dilettantistici, conquistando una straordinaria trippetta di successi: tre campionati vinti consecutivamente con le maglie di Acerrana, Afragolese ed Ebolitana.

Dal punto di vista tecnico, si tratta di un difensore dalla grande struttura fisica, dominante nel gioco aereo e dotato di un’ottima impostazione palla al piede. Giocatore abituato a lottare per traguardi ambiziosi, porterà alla Sanseverinese non solo qualità, ma anche la personalità e la leadership necessarie per guidare la difesa e l’intero gruppo.