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Juve Stabia – Arezzo la prevendita per la prossima partita al Romeo Menti

Gianluca Apicella
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Serie BKT, Juve Stabia-Arezzo: biglietti in vendita, il comunicato della SS Juve Stabia

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che per la gara dell’11° giornata del campionato di Serie BKT, Juve Stabia-Arezzo, in programma allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia sabato 7 novembre alle ore 15, la prevendita aprirà in data odierna alle ore 18, nei punti vendita e online e continuerà fino all’orario di inizio della gara.

Si specifica che la vendita non sarà effettuata al botteghino dello stadio Romeo Menti ma sarà possibile acquistare il proprio tagliando nei punti vendita cittadini o nei vari punti vendita visibili sul sito vivaticket.

I bambini di età inferiore ai 6 anni potranno accedere gratuitamente, purché accompagnati da un genitore e tenuti in braccio, secondo le modalità previste per l’evento.

Di seguito i prezzi dei settori:

Curva San Marco – Intero: € 15,00 – Ridotto Donna/Over 65: € 13,00 – Ridotto Under 14: € 7,00

Tribuna Varano – Intero: € 20,00 – Ridotto Donna/Over 65: € 17,00 – Ridotto Under 14: € 10,00

Tribuna Quisisana – Intero: € 25,00 – Ridotto Donna/Over 65: € 21,00 – Ridotto Under 14: € 13,00

Tribuna Monte Faito A-B – Intero: € 35,00 – Ridotto Donna/Over 65: € 28,00 – Ridotto Under 14: € 20,00

Al prezzo dei biglietti vanno aggiunti € 2,00 di diritti di prevendita + il 7% di commissioni bancarie.

Di seguito i punti vendita cittadini:

Bar Silvio – Via Annunziatella, 47.

Bar Dolci Momenti – Via Cosenza, 186.

Qui Poste – Via Pozzillo 28/A.

Tabaccheria Del Corso – Corso Vittorio Emanuele, 11.

Tabaccheria Muratori – Via Napoli, 229.

Santa Maria Bet 2011 – Via Scafati, 16/B – Santa Maria la Carità.

Paradisi Perduti – Via Parroco Federico, 5 – Pompei.

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